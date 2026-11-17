Die WC-Anlagen der Grundschule Metternich-Oberdorf wurden umfassend saniert und modernisiert. Die Arbeiten begannen während der Sommerferien 2026. Seit Ende Oktober stehen die erneuerten Sanitäranlagen den Schülerinnen und Schülern wieder zur Verfügung.

Die Sanierung war aufgrund des Alters und des baulichen Zustands der bisherigen Sanitäranlagen notwendig. Gleichzeitig sollte durch die Einrichtung eines behindertengerechten WCs die Zugänglichkeit verbessert werden.

Unter Federführung des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) der Stadt Koblenz wurden die bestehenden WC-Anlagen vollständig entkernt und neu aufgebaut. Dabei wurden unter anderem der Estrich, die Bodenbeläge, die Sanitäreinrichtungen, die Abwasserleitungen und die Heizkörper erneuert. Auch die WC-Trennwände wurden vollständig ausgetauscht.

Die modernisierten Sanitäranlagen umfassen im Jungenbereich vier Toiletten und fünf neue Nassurinale. Im Mädchenbereich stehen insgesamt zehn Toiletten zur Verfügung. In beiden Bereichen wurden zudem neue Waschtischanlagen mit jeweils drei Waschbecken eingebaut.

Besonderer Wert wurde auch auf eine kindgerechte Ausstattung gelegt: Im Jungenbereich wurde eine Toilette mit niedriger Sitzhöhe eingerichtet, im Mädchenbereich sind es zwei.

Ein weiterer Schwerpunkt der Maßnahme war die Verbesserung der Barrierefreiheit. Hierfür wurde ein Teil der bisherigen Jungentoilette baulich abgetrennt und zu einem separaten, behindertengerechten WC umgestaltet.

Die Sanierung der WC-Anlagen ist Teil einer umfassenderen Baumaßnahme an der Grundschule Metternich-Oberdorf, die unter anderem auch Maßnahmen in den Bereichen Brandschutz, Barrierefreiheit und energetische Verbesserungen umfasst.

Die Baukosten für die Sanierung der WC-Anlagen belaufen sich auf rund 200.000 Euro. Das Projekt wurde mit Fördermitteln in Höhe von rund 152.000 Euro unterstützt.

Bildunterzeile 1: Die modernisierten Sanitäranlagen der Grundschule Metternich-Oberdorf sind mitneuen Waschtischen mit jeweils drei Waschbecken ausgestattet. (Foto: Stadt Koblenz/Kim Köhler-Idel)

Bildunterzeile 2: Im Zuge der umfassenden Sanierung wurden die WC-Anlagen vollständig erneuert und mit neuen Trennwänden ausgestattet. (Foto: Stadt Koblenz/Kim Köhler-Idel)