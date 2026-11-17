Zweites Tourismus-Frühstück im Zoo sehr gut besucht – Neue Erlebnisangebote stehen vor dem Start – Zusammenarbeit mit Nachbarregionen wird ausgebaut

Die touristische Entwicklung Neuwieds gewinnt weiter an Schwung. Das wurde beim zweiten Tourismus-Frühstück deutlich, zu dem das Stadtmarketing in den Zoo Neuwied eingeladen hatte. Zahlreiche Vertreter aus Hotellerie, Freizeitwirtschaft, Kultur und Tourismus nutzten die Gelegenheit zum Austausch. Die Stimmung war dabei ausgesprochen positiv.

„Es ist schön zu sehen, wie viel Bewegung inzwischen in unserer touristischen Landschaft steckt. Die Akteure kommen miteinander ins Gespräch, entwickeln gemeinsame Ideen und arbeiten zunehmend zusammen. Genau daraus entsteht die Dynamik, die wir für die weitere touristische Entwicklung unserer Stadt brauchen“, freute sich Stadtmarketing-Leiterin Julia Kloos-Wieland.

Stadtgeschichte spielerisch entdecken

Zu den neuen Angeboten gehört der „Neuwieder Erlebnisrucksack“, den Jörg Sartorius („Visuelle Medien Sartorius“) vorstellte. Unter dem Motto „Seine Reise, euer Abenteuer“ können Kinder und Familien künftig auf den Spuren von Prinz Maximilian zu Wied die Stadt erkunden. Statt trockener Geschichtsvermittlung stehen spannende Aufgaben im Mittelpunkt: Die jungen Entdecker suchen, beobachten, messen, kombinieren Hinweise und lösen Rätsel.

Ein weiteres neues Angebot entwickelt Oliver Grabus von „66 Minuten“ im Auftrag der Stadt: eine szenische Gästeführung, bei der Stadtgeschichte nicht einfach erzählt, sondern als zusammenhängendes Theatererlebnis mit Humor, überraschenden Wendungen und lebendigen Charakteren inszeniert wird.

Grabus berichtete zudem von seinen Erfahrungen mit dem Escape Room „66 Minuten“. Ein großer Teil seiner Gäste komme von außerhalb und sei häufig überrascht, wie attraktiv Neuwied ist. „Ich bin so happy, in Neuwied passiert etwas“, brachte er seine Begeisterung für die aktuelle Entwicklung auf den Punkt.

Gemeinsam mit Andernach und Bad Hönningen mehr erreichen

Ein Schwerpunkt des Treffens war die touristische Zusammenarbeit über die Stadtgrenzen hinaus. Nachdem der Stadtrat die Kooperation mit der Verbandsgemeinde Bad Hönningen jüngst beschlossen hat, soll auch mit Andernach zusammengearbeitet werden. Christian Heller unterstrich als Geschäftsführer des dortigen Stadtmarketings, dass beide Städte unterschiedliche Schwerpunkte haben, sich aber hervorragend ergänzen können. Konkret in Arbeit ist derzeit die Entwicklung eines gemeinsamen Familienpasses, bei dem Besucher mehrere Angebote Preisvorteile erhalten. „Die Zusammenarbeit ist eine echte Win-win-Situation für alle Beteiligten“, betonte Julia Kloos-Wieland.

Dass Neuwied auch überregional eingebunden ist, verdeutlichte Kristin Neitzert, Geschäftsführerin der Romantischer Rhein Tourismus GmbH. Sie stellte die Markenstrategie der Tourismusregion Mittelrhein vor und zeigte damit den größeren Rahmen auf, in dem sich die touristische Entwicklung Neuwieds bewegt.