Neuer Sport- und Begegnungsort für Koblenz lädt zum Tag der offenen Tür ein

Seit Mitte Oktober ist die Sparkassen airena in Koblenz-Metternich geöffnet und erfreut sich großer Resonanz bei Sportbegeisterten aus der gesamten Region. Am Samstag, 28. November 2026, wird die innovative Freiluftsportanlage nun offiziell eröffnet.

Gemeinsam mit Oberbürgermeister David Langner, weiteren Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft feiert das Team der Sparkassen airena am Samstag, den 28.11.2026, einen wichtigen Meilenstein für den Sportstandort Koblenz. Die neue Anlage soll Menschen jeden Alters zusammenbringen und einen Ort schaffen, an dem Bewegung, Begegnung und Community im Mittelpunkt stehen.

Sportvielfalt unter einem Dach

Die Sparkassen airena bietet moderne Sportmöglichkeiten für Freizeit- und Leistungssportler, sowie Vereine, Familien, Schulen, Unternehmen und Gesundheitsanbieter.

Als erste wettergeschützte Freiluftsportarena dieser Art in Koblenz und der Region vereint sie verschiedene Sportarten an einem Ort und ermöglicht ganzjährig Sport und Bewegung unter optimalen Bedingungen. Über das digitale Buchungssystem können die Courts rund um die Uhr bequem online reserviert werden. Dadurch profitieren Nutzerinnen und Nutzer von einer einfachen, flexiblen und transparenten Platzbuchung.

Zur Anlage gehören:

zwei Double-Padel-Courts

ein 3×3-Basketballcourt

ein SpeedCourt

ein flexibel nutzbarer Multicourt mit zwei zusätzlichen Minitoren

ein Snack- und Getränkeautomat

ein Padelschlägerleihautomat

moderne Sanitäranlagen mit Toiletten und Duschen

ein barrierefreies WC mit Wickeltisch

Der Multicourt eröffnet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten und eignet sich unter anderem für Cage Soccer, Volleyball, Badminton sowie unterschiedliche Kurs- und Bewegungsangebote.

Ergänzt wird das Sportangebot durch moderne digitale Technologien, die das Sporterlebnis auf ein neues Niveau heben. Dazu zählen digitale Spielstandsanzeigen, Systeme zur Messung der Torschussgeschwindigkeit sowie die automatische Erstellung persönlicher Highlight-Videos. Spielerinnen und Spieler können damit ihre Leistungen analysieren, besondere Momente festhalten und ihr Sporterlebnis digital teilen.

Neben dem freien Sporterlebnis profitieren Besucherinnen und Besucher von professionellen Trainings- und Kursangeboten, die gemeinsam mit regionalen Trainern und Coaches umgesetzt werden. So finden Einsteiger einen unkomplizierten Zugang zu neuen Sportarten, während ambitionierte Sportler ihre Technik gezielt verfeinern können.

Schon heute entwickelt sich die Sparkassen airena zu einem lebendigen Treffpunkt für Sportbegeisterte aus der gesamten Region. Erste Community-Events zeigen das Potenzial der Anlage. Künftig sollen zudem Turniere, Schulangebote, Ferienprogramme, Firmenveranstaltungen sowie vielfältige Sport- und Gesundheitsformate das Angebot erweitern und die airena als Ort für Bewegung, Begegnung und Gemeinschaft etablieren.

Offizielle Eröffnung ab 10 Uhr

Ab 10 Uhr wird in einem offiziellen Eröffnungsakt der Oberbürgermeister der Stadt Koblenz David Langner und Frank Roth als Repräsentant der Sparkasse Koblenz, gemeinsam mit dem Geschäftsführer David Follmann, die Freizeitanlage eröffnen.

Tag der offenen Tür ab 12 Uhr

Ab 12 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zum großen Tag der offenen Tür eingeladen.

Besucherinnen und Besucher können die gesamte Anlage kostenlos kennenlernen und die verschiedenen Sportflächen selbst ausprobieren. Darüber hinaus erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Zu den Highlights gehören:

Kostenfreies Testen aller Sportflächen

Gewinnspiele und Überraschungsaktionen

Kinderschminken

Mitmachangebote für Groß und Klein

Einblicke in die verschiedenen Sportarten der airena

Ein besonderes Highlight sind die EPG Baskets Koblenz, die mit Jugendspielern vor Ort sein werden. Interessierte erhalten die Möglichkeit, die Nachwuchstalente kennenzulernen, Basketball auszuprobieren und sich sportlich zu messen.

Alle Koblenzerinnen und Koblenzer sind eingeladen

Mit der offiziellen Eröffnung möchte das Team der Sparkassen airena die gesamte Region einladen, die neue Anlage kostenlos kennenzulernen und selbst aktiv zu werden.

Weitere Informationen zur Sparkassen airena sowie zu den Buchungsmöglichkeiten gibt es unter www.airena.info .

Adresse:

Sparkassen airena

Im Metternicher Feld 9

56072 Koblenz

Offizielle Eröffnung: Samstag, 28. November 2026

Tag der offenen Tür: ab 12 Uhr