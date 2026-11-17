Jugendpflegen Neuwied, Altenkirchen und aus der VG Dierdorf organisierten unterhaltsamen Ausflug in den Movie Park Germany

Kreis Neuwied. Der Movie Park Germany in Bottrop‑Kirchhellen war kürzlich das Ziel von 55 Jugendlichen aus den Landkreisen Altenkirchen und Neuwied sowie aus der Verbandsgemeinde Dierdorf und die konnten in dem auf Film und Fernsehen ausgerichteten Themenpark jede Menge Abwechslung genießen. Organisiert wurde die Fahrt von den Jugendpflegen der beteiligten Regionen.

Im Movie Park erwartete die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem bekannten Halloween Horrorfest ein ganz besonderes Erlebnis. Neben actionreichen Fahrgeschäften sorgten aufwendig gestaltete Gruselattraktionen und beeindruckende Shows für Nervenkitzel, Spannung und jede Menge Begeisterung.

Doch bei der Fahrt stand nicht nur der Freizeitspaß im Mittelpunkt. Das gemeinsame Erleben, der Austausch untereinander und das Knüpfen neuer Kontakte machten den Ausflug zu einer wertvollen Erfahrung. „Solche gemeinsamen Aktivitäten bieten Jugendlichen die Möglichkeit, über die eigene Lebenswelt hinaus neue Eindrücke zu sammeln, Gemeinschaft zu erleben und positive Erinnerungen zu schaffen“, sind sich die Jugendpflegen der beteiligten Regionen einig.

Umso mehr hat es die Organisatoren gefreut, im Nachgang die positive Rückmeldung zahlreicher Eltern erhalten zu haben, dass ihre Kinder begeistert von der Fahrt erzählt- und noch lange von den Erlebnissen geschwärmt hätten: „Diese Rückmeldungen zeigen, wie nachhaltig solche gemeinsamen Erfahrungen wirken können und welchen Stellenwert sie für Jugendliche haben.“

Auch die Betreuerinnen zogen ein positives Fazit: Die Fahrt verlief reibungslos und war von einer tollen Stimmung geprägt. Insgesamt war es ein gelungener Tag voller Abenteuer, Begegnungen und gemeinsamer Erlebnisse, der den Jugendlichen sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Foto-Unterzeile: Hinein ins Vergnügen! Der Movie Park Germany bot auch den 55 Jugendlichen aus den Landkreisen Altenkirchen und Neuwied und der Verbandsgemeinde Dierdorf jede Menge Abwechslung. Foto: Anna Beck / Kreisjugendpflege Altenkirchen