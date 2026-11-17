Am Sonntag, 29. November, veranstaltet die Musikschule der Stadt Koblenz in Kooperation mit der Pfarrei St. Petrus und St. Martinus um 16 Uhr ein Adventskonzert in der Maria-Hilf-Kapelle in Koblenz-Lützel (Karl-Russell-Str. 5)

Der Fachbereich Jazz/Pop/Rock der Musikschule der Stadt Koblenz lädt ein zu einem besinnlichen ersten Adventsnachmittag mit wunderschönen jungen Stimmen und unplugged Begleitung. Songs aus dem populären Weihnachtsrepertoire sowie Pop-Balladen und Akustikrock bewegen das Publikum im Rahmen des Naturhalls der Maria-Hilf-Kapelle zum Träumen und Mitschwingen.

Der Eintritt ist frei! Der Freundeskreis der Musikschule freut sich über eine Spende.