Vom 10. bis 15. Dezember werden über 7500 Koblenzer Jugendliche wieder zu den Wahlurnen gebeten. Junge Menschen zwischen 10 und 17 Jahren und wohnhaft in Koblenz haben sowohl die Möglichkeit zur Wahl zu gehen und ihre Vertretung zu wählen, als auch sich als Kandidat oder Kandidatin aufstellen zu lassen.

Der Jugendrat ist ein städtisches Gremium, welches die Anliegen und Wünsche der Koblenzer Jugend in der Stadt vertritt. Dazu gehörten zuletzt verstärkt die Aufwertung von Bolz- und Basketballplätzen, die Beleuchtung an Cagesoccern, aber auch sichere Schulwege oder die Verlängerung der Öffnungszeiten von öffentlichen Aufenthaltsorten wie der Stadtbibliothek. Die 24 gewählten Mitglieder arbeiten kontinuierlich daran, dass Koblenz noch kinder- und jugendfreundlicher wird.

Bis zum 19. November können sich interessierte wahlberechtigte Jugendliche noch bewerben und für den Jugendrat aufstellen. Dazu benötigen die Kandidaten und Kandidatinnen mindestens 10 Unterstützungsunterschriften von wahlberechtigten Jugendlichen auf dem Wahlvorschlag. Dieser ist online verfügbar unter: http://www.jugendrat-koblenz.de/downloads.html

Den ausgefüllten Wahlvorschlag kann man bei der Stadtverwaltung Koblenz oder beim Kinder- und Jugendbüro (c/o Jugendkunstwerkstatt Koblenz e.V.) abgeben. Bei Rückfragen stehen Mira Nießen vom Kinder- und Jugendbüro unter 0261 133 4227 oder Manuel Fuhrmann von der städtischen Stabsstelle Wahlen unter 0261 129-4483 zu Verfügung.