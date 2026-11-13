Jede soziale Bewegung braucht ab und an einmal einen neuen Motor. Am Dienstag konnten die Vertreter der Tafel Koblenz e.V. voller Freude bei Mercedes -Benz Koblenz einen neuen Sprinter mit Kühlaufbau in Empfang nehmen. Das Auto erweitert nun den Fuhrpark der Tafel und wird sowohl zum Einsammeln von Lebensmitteln als auch für Fahrten zu den Ausgabestellen genutzt. „Wir freuen uns über den neuen und modernen Kühltransporter, der die Lebensmittel, egal welche Witterungsbedingungen herrschen, immer fachgerecht zu unseren Ausgabestellen bringt,“ sagte die Vorsitzende der Tafel, Margit Theis-Scholz. Finanziert wurde das Fahrzeug überwiegend mit Spendengeldern.

Die Tafel Koblenz wurde im Jahr 2000 als e. V. gegründet. Alles begann mit dem Einsammeln von Lebensmitteln in Privatfahrzeugen.

Inzwischen betreibt die Tafel Koblenz neun Ausgabestellen im Großraum Koblenz.

Zusätzlich werden zwei Mal in der Woche Menschen beliefert, die nicht zur Tafel kommen können sowie 12 soziale Einrichtungen. Bei Verfügbarkeit gibt die Tafel auch Ware an mehrere Nachbartafeln weiter.

Über 260 ehrenamtliche Helfer*innen versorgen aktuell 1.100 Bedarfsgemeinschaften mit ca. 5.000 Menschen in der Region mit Lebensmitteln, die sonst vernichtet würden. Dafür sind sechs Kühlfahrzeuge unterwegs, die täglich ca. fünf Tonnen Lebensmittel einsammeln. Bis zu 1.500 Tonnen Lebensmittel werden im Jahr vor der Vernichtung gerettet und damit auch unser Klima nachhaltig geschützt.

Zur Lagerung der gespendeten Lebensmittel verfügt die Tafel Koblenz über ein Trocken-, ein Kühllager sowie eine Tiefkühlzelle.

Mehr Infos unter: https://tafel-koblenz.info/