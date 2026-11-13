Prinz Yannik, Confluentia Elina und ein geheimnisvoller Karnevalskoffer: Das fünfte FamOSe Lesefest in Wallersheim wurde zur außergewöhnlichen Buchpremiere. Dahinter steckt ein Gemeinschaftsprojekt, das weit mehr möchte, als nur vom Karneval zu erzählen.

Koblenz-Wallersheim. Ein Prinz mit prächtiger Federkappe, eine Confluentia in Rot und Gold, ein geheimnisvoller alter Koffer und jede Menge neugierige Kinder: Wer am Donnerstag die Grundschule Wallersheim besuchte, merkte schnell, dass hier kein gewöhnliches Lesefest stattfand. Gerade erst war die neue Karnevalssession eröffnet worden, da machte der „Närrische Kosmos Waschem“ schon Station im Familiengrundschulzentrum Wallersheim. Und spätestens als zum Abschluss gemeinsam „Völlig losgelöst“ gesungen und getanzt wurde, war klar: Dieses Lesefest hatte es in sich! Anlass war die Vorstellung des neuen Kinderbuches „Der Karnevalskoffer“, das aus einer Idee an der Grundschule Wallersheim entstanden ist. Das frisch vorgestellte Koblenzer Tollitätenpaar, Prinz Yannik Port und Confluentia Elina Knopp vom Narren-Club Waschem 1986 e. V., war gemeinsam mit seinem Gefolge gekommen, um das Buch vorzustellen und mit den Kindern zu feiern. Für Confluentia Elina war es gewissermaßen ein Heimspiel. Denn die neue närrische Repräsentantin der Stadt Koblenz ist im Alltag Lehrerin an der Grundschule Wallersheim.

Wie aus einer Idee an der Grundschule ein Buch für ganz Koblenz wurde

Am Anfang stand die Überlegung, wie man Kindern den Koblenzer Karneval näherbringen könnte – gerade auch jenen, die mit dem rheinischen Brauchtum bislang wenig Berührung hatten. Denn was für viele Koblenzer Familien ganz selbstverständlich zur fünften Jahreszeit gehört, ist für andere zunächst fremd. Und manchmal ist der Karneval auch mit Vorbehalten verbunden. Warum also nicht ein Buch entwickeln, das neugierig macht, Traditionen erklärt, Fragen zulässt und dabei ganz nebenbei zeigt, dass Karneval weit mehr sein kann als Verkleiden, Feiern und Rosenmontagszüge? Aus dieser Idee entwickelte sich an der Grundschule Wallersheim ein gemeinsames Buchprojekt. Mit Birgit Fey, die auch unter dem Pseudonym S. Sagenroth als Autorin bekannt ist, war die passende Geschichtenerzählerin gleich im eigenen Kollegium zu finden. Sie schrieb die Geschichte rund um die beiden Kinder Mira und Cem. Elina Knopp brachte ihre Begeisterung, ihre Erfahrungen und ihr Wissen aus dem Koblenzer Karneval ein. Auch Schulleiterin Nicole Adams beteiligte sich an der Konzeption und steuerte insbesondere die pädagogischen Sach- und Wissensboxen bei. So entstand ein Buch, das eine spannende Geschichte mit Informationen über Koblenzer Geschichte und Brauchtum verbindet. Die ergänzenden Wissensseiten greifen einzelne Themen auf, erklären Hintergründe und regen zum Weiterdenken an. Vor allem aber sollte das Buch eines werden: eine Einladung, miteinander ins Gespräch zu kommen, Neues kennenzulernen und Unterschiede nicht als Hindernis, sondern als Bereicherung zu verstehen.

Ein alter Koffer, zwei Kinder und viele Fragen Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Mira und Cem, zwei Grundschulkinder aus Koblenz. Cem ist erst vor Kurzem mit seiner Familie in die Stadt gezogen und kann mit dem rheinischen Karneval zunächst wenig anfangen. Als Mira ihn einlädt, gemeinsam auf dem Dachboden ihrer Großeltern zu stöbern, entdecken die beiden einen alten Lederkoffer voller Kostüme, Fotografien, Briefe und Erinnerungsstücke. Besonders eine Fotografie sorgt für Staunen: Miras Großmutter war früher selbst einmal Confluentia! Damit beginnt eine spannende Spurensuche durch Koblenz. Gemeinsam mit Oma Claudia entdecken Mira und Cem den Schängel und seine Geschichte, besuchen das Fastnachtsmuseum, erfahren Interessantes über das Deutsche Eck und begegnen Menschen, die sich mit viel Herzblut für den Koblenzer Karneval engagieren. Sie lernen, wie aufwendig der Bau eines Karnevalswagens ist, was es mit dem Schängellied auf sich hat und warum Karneval auch eine Möglichkeit bietet, gesellschaftliche und politische Themen mit Humor aufzugreifen. Sogar die Grundschule Wallersheim und der örtliche Karneval spielen in der Geschichte eine Rolle. Und natürlich dürfen auch das Krumbierfest, Döbbekoche und so manche Eigenheit der Kowelenzer nicht fehlen. Doch je mehr Mira und Cem entdecken, desto deutlicher wird: Dieser Koffer steckt nicht nur voller Karnevalsgeschichte, sondern auch voller Fragen, die uns alle betreffen.

Heimat, Vielfalt und das Recht, anders zu sein

Denn der „Karnevalskoffer“ möchte bewusst mehr als Brauchtum vermitteln. Was bedeutet Heimat? Wer gehört dazu? Können Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion gemeinsam Karneval feiern? Wie können Menschen mit Behinderungen selbstverständlich teilhaben? Was haben Demokratie und Gleichberechtigung mit Karneval zu tun? Und muss man eigentlich alles mitmachen, um dazuzugehören? Das Buch greift solche Fragen auf, ohne den erhobenen Zeigefinger auszupacken. Gerade Cem, der dem närrischen Treiben zunächst skeptisch gegenübersteht, eröffnet dabei eine andere Perspektive. Er entdeckt viele schöne Seiten des Karnevals, muss aber längst nicht alles gut finden. Und das ist völlig in Ordnung. Denn Gemeinschaft bedeutet nicht, dass alle gleich sein oder alles mitmachen müssen. Sie entsteht dort, wo Menschen einander offen begegnen, Unterschiede respektieren und niemanden ausschließen. Das Buch möchte Vorurteile abbauen und Kinder wie Erwachsene ermutigen, sich auf Unbekanntes einzulassen. Es vermittelt Wissen über die eigene Stadt, macht regionale Traditionen verständlich und zeigt gleichzeitig, dass diese Traditionen lebendig bleiben, wenn sie offen für neue Menschen und neue Perspektiven sind. Dahinter steht auch ein Gedanke, der die pädagogische Arbeit der Grundschule Wallersheim prägt: Heimat ist nicht nur der Ort, aus dem man kommt, sondern vor allem auch der Ort, an dem man ankommt.

Wenn der Karnevalskoffer lebendig wird

Dass Bücher nicht nur zum stillen Lesen da sind, zeigte sich beim fünften FamOSen Lesefest. Gemeinsam mit den Kindern wurden die Geheimnisse des Karnevalskoffers gelüftet. Aus der Geschichte wurde vorgelesen, es wurde gelacht, gesungen und natürlich auch kräftig „Kowelenz Olau!“ gerufen. Besonders begehrt war die anschließende Signierstunde: Gemeinsam mit Autorin Birgit Fey nahmen sich Prinz Yannik und Confluentia Elina Zeit, die Bücher der Kinder persönlich zu signieren. Passend zum Thema konnten die kleinen Gäste außerdem eigene Karnevalsorden gestalten. Bei Berlinern und Getränken blieb Gelegenheit zum Austausch. Das FamOSe Lesefest ist ein fester Bestandteil der Leseförderung am Familiengrundschulzentrum Wallersheim. Zweimal jährlich organisiert die Schule gemeinsam mit dem Koblenzer Bündnis für Familie und der AG Lesen, Sprechen, Zuhören besondere Begegnungen mit Büchern und Geschichten. Auch Minka Bäumges, Koordinatorin des Koblenzer Bündnisses für Familie, begleitet das Kooperationsprojekt.

Normalerweise werden Autorinnen und Autoren eingeladen, die ihre Werke vorstellen und Lust aufs Lesen machen. Diesmal kam die Geschichte aus den eigenen Reihen – und brachte gleich das gesamte närrische Gefolge mit. Ziel der FamOSen Lesefeste ist es, Kinder für Bücher zu begeistern und ihnen zu zeigen, dass Lesen Freude macht, Wissen vermittelt, Fantasie anregt und Menschen miteinander verbindet. Dass sich diesmal Literatur, Heimatgeschichte und Karneval so wunderbar miteinander verknüpfen ließen, machte die Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis.

Ein Buch, das auch ganz praktisch hilft

Zum Gemeinschaftsgedanken des Buches passt auch seine besondere Finanzierung. Denn der „Karnevalskoffer“ ist zugleich ein Benefizprojekt zugunsten der „Versteckten Engel“. Diese unterstützen Kinder und Familien in finanziellen Notlagen schnell und unbürokratisch, beispielsweise wenn dringend benötigte Kleidung, ein Kinderbett oder die Teilnahme an einer Klassenfahrt finanziert werden müssen. Das Buch wird gegen eine freiwillige Spende abgegeben. Großzügige Sponsoren haben sämtliche Druckkosten übernommen. Dadurch kommt jeder einzelne gespendete Cent ohne Abzüge den „Versteckten Engeln“ zugute. Ein Buch also, das nicht nur von Gemeinschaft und Zusammenhalt erzählt, sondern selbst dazu beiträgt, anderen Menschen zu helfen.

Völlig losgelöst – ein Finale, das in Erinnerung bleibt

Und zum Schluss wurde es noch einmal richtig laut und fröhlich. Als „Major Tom (Völlig losgelöst)“ erklang, gab es für die Wallersheimer Kinder kein Halten mehr. Das Lied ist längst zu einer kleinen Hymne der Grundschule geworden. Gemeinsam mit Prinz Yannik und Confluentia Elina wurde aus voller Kehle gesungen und ausgelassen getanzt. Ein passender Abschluss für ein Lesefest, bei dem nicht nur die Geheimnisse eines alten Karnevalskoffers gelüftet wurden, sondern auch eindrucksvoll zu erleben war, wie viel Freude gemeinsames Lesen, Singen und Feiern machen kann. So wurde aus einer Idee an der Grundschule Wallersheim ein Buch für ganz Koblenz – und aus dem fünften FamOSen Lesefest ein außergewöhnlicher Nachmittag, der Literatur, Brauchtum, Leseförderung und soziales Engagement miteinander verband. Völlig losgelöst? Vielleicht. Aber mit beiden Beinen fest auf dem Boden, wenn es um Gemeinschaft, Zusammenhalt und ein gutes Miteinander geht.

Foto: Nicole Adams