Ausstellung präsentiert Zeitreise durch die Welt des Kinoplakats

Große Filmgefühle auf Papier! Kinoplakate sind weit mehr als Werbung. Sie lassen Erinnerungen aufleben und wecken Vorfreude auf die Magie der Leinwand. Sie erzählen Geschichten – und sind oft selbst ein Stück Designgeschichte. Ab Freitag, 20. November, lädt Neuwieds STADTGALERIE Mennonitenkirche mit der Ausstellung „Großes Kino – Kinoplakatkunst aus vielen Jahrzehnten“ zu einer Zeitreise durch die Geschichte des Films und seiner Plakatkunst ein. Die Vernissage beginnt am Donnerstag, 19. November, um 19 Uhr. Der Besuch der Eröffnungsveranstaltung ist kostenlos.

Mit ausdrucksstarken Gesichtern, geheimnisvollen Stillbildern und oft nur wenigen Wörtern fangen sie die Atmosphäre eines Films ein und spiegeln zugleich den Zeitgeist ihrer Entstehungszeit wider. Die Ausstellung zeigt, wie vielfältig sich die Gestaltung der Plakate über die Jahrzehnte verändert hat und welche gesellschaftlichen Entwicklungen sich darin zeigen. Eines ist dabei stets gleichgeblieben: Kinoplakate sollen Emotionen wecken und das Publikum für einen Kinobesuch begeistern. So erzählt jedes Plakat nicht nur von einem Film, sondern zeugt auch von der Geschichte der Kinowerbung und der Kinokultur.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die umfangreiche Plakatsammlung von Eberhard Malzi. Jahrzehntelang engagierte er sich mit großer Leidenschaft für das Kino in Neuwied und kuratierte das beliebte Filmangebot Minski – „Mittwochs ins Kino“. Seine Begeisterung fürs Kino entdeckte er bereits in jungen Jahren. Bei jeder Gelegenheit sammelte und erwarb er Filmplakate, die damals echte Raritäten waren. Denn früher wurden diese den Lichtspielhäusern in der Regel nur leihweise von den Filmverleihern zur Verfügung gestellt und mussten nach Ablauf der vereinbarten Zeit zurückgegeben werden. Nur unter besonderen Umständen durfte ein Exemplar beim Kinobetreiber verbleiben. Ergänzt wird die Ausstellung durch Exponate aus der Welt des Films und des Kinoplakats, darunter Leihgaben von Michael Mertes, der heute für das Minski-Programm verantwortlich zeichnet. Die neue Ausstellung ist damit nicht nur eine Reise durch die Kunst der Plakatgestaltung, sondern auch ein Stück gelebte (Neuwieder) Kinogeschichte.

Die STADTGALERIE Mennonitenkirche, Schloßstraße 2, ist mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Am 24., 25., 26. und 31. Dezember 2026 sowie am 1. Januar 2027 bleibt die Galerie geschlossen. Der Eintritt zur Ausstellung kostet 5 Euro für Erwachsene und 4,50 Euro ermäßigt. Kinder und Jugendliche über 12 Jahren zahlen 2 Euro, jüngere Kinder haben freien Eintritt. Weitere Informationen gibt es unter: www.neuwied.de/galerie.

Zum Bild: Michael Mertes (links) und Eberhard Malzi während der Vorbereitung in den Räumen der STDATGALERIE Mennonitenkirche.

(Foto: Sabine Meinen)