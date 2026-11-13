Big House Neuwied lädt am 4. Dezember zum Flohmarkt ein

Gut erhaltene Kleidung, Spiele oder Dekoartikel müssen nicht im Schrank verstauben. Beim Flohmarkt im Neuwieder Jugendzentrum Big House können sie am Freitag, 4. Dezember, von 16 bis 19 Uhr neue Besitzer finden. Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 21 Jahren haben die Gelegenheit, ihre gebrauchten Schätze zu verkaufen und dabei ihr Taschengeld aufzubessern. Zum Stöbern und Einkaufen sind Besucherinnen und Besucher jeden Alters willkommen.

Wer auf der Suche nach Schnäppchen oder ersten Weihnachtsgeschenken ist, kann beim Flohmarkt in aller Ruhe stöbern. Gleichzeitig bekommen gebrauchte Dinge eine zweite Chance. Für Verpflegung sorgt das Big-House-Team. Der Eintritt ist frei.

Jugendliche und junge Erwachsene, die selbst etwas verkaufen möchten, können sich bis Montag, 30. November, für einen Stand anmelden. Das Team nimmt Anmeldungen per E-Mail an cnowak@stadt-neuwied.de, telefonisch unter 02631/802 182 oder 02631/802 736 sowie persönlich im Offenen Treff entgegen. Dieser öffnet dienstags bis freitags von 15 bis 20 Uhr. Veranstaltungsort ist das Big House in der Museumstraße 4a.