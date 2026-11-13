Ü60-Party geht am 28. November in die zweite Runde

Mit einer solchen Resonanz hatte wohl kaum jemand gerechnet: Die erste Neuwieder Ü60-Party im September war bereits lange im Voraus ausgebucht. Zahlreiche Interessierte mussten vertröstet werden, weil die räumlichen Kapazitäten im Bootshaus ausgeschöpft waren. Nach dieser großen Nachfrage gibt es gute Nachrichten für alle Tanz- und Musikbegeisterten: Am Samstag, 28. November, wird im Amalie-Raiffeisen-Saal der Volkshochschule Neuwied erneut gefeiert. Einlass ist ab 18 Uhr.

Die Begeisterung über das neue Angebot und die vielen positiven Rückmeldungen waren für Veranstalterin Claudia Wischmann von DRP Events & More und den Seniorenbeirat der Stadt Neuwied Ansporn genug, sich um eine Fortsetzung zu bemühen. Bei der zweiten Auflage heißt es deshalb erneut: „Die Disco-Generation tanzt wieder!“ Musikalisch geht es zurück in die 60er, 70er, 80er und 90er Jahre. DJane Claudia Wischmann bringt große Hits und längst vergessene Schätze auf die Tanzfläche. Ob Disco-Klassiker, Oldies oder mitreißende Lieblingslieder – im Mittelpunkt stehen musikalische Erinnerungen und die Freude am Tanzen.

Mehr Sitzgelegenheiten und musikalische Wunschzettel

Die Rückmeldungen der Gäste wurden aufgenommen: Es sollen deutlich mehr Sitzgelegenheiten zur Verfügung stehen, damit auch ausreichend Gelegenheit für Gespräche und gemütliche Pausen bleibt. Und noch eine Neuerung: Die Gäste dürfen ihren ganz persönlichen musikalischen Wunschzettel abgeben. „Welchen Titel haben Sie schon seit 30 oder 40 Jahren nicht mehr gehört? Welches Lied erinnert Sie an Ihre erste große Liebe oder die Discozeit Ihrer Jugend? Genau solche musikalischen Schätze möchten wir wieder hervorholen“, erklärt DJane Claudia. Musikwünsche können bereits im Vorfeld per E-Mail eingereicht werden. Auch am Veranstaltungsabend liegen entsprechende Wunschzettel auf den Tischen bereit.

Die Veranstaltung wird von DRP Events & More in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Stadt Neuwied durchgeführt. Veranstaltungsort ist der Amalie-Raiffeisen-Saal der Volkshochschule Neuwied in der Heddesdorfer Straße 33. Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung mit Angabe der Personenzahl gebeten. Diese erfolgt per Mail an drp-events@t-online.de. Weitere Infos gibt es online unter: www.drp-events.de.