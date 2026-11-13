Mit dem beginnenden Winter verschärft sich die Situation wohnungsloser Menschen. In Koblenz stehen verschiedene Angebote zur Verfügung, die es wohnungslosen Menschen ermöglichen, auch bei Kälte Hilfe und Zuflucht zu finden.

Im Rahmen ihrer präventiven Arbeit achten die Mitarbeitenden des städtischen Ordnungsamtes und der Polizei Koblenz bei tiefen Temperaturen besonders auf wohnungslose Menschen.

Aber auch die Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger ist gefragt, wenn es darum geht, für wohnungslose Menschen in erkennbaren Notsituationen Hilfe herbei zu rufen oder Hinweise auf die nachfolgenden Hilfsangebote zu geben.

Sollten Wohnungslose offenkundig einer Unterbringung bedürfen, kann das Ordnungsamt unter der Tel. 0261 129-4567 (Mo-Do. 6 – 2 Uhr, Fr. 6 – 3 Uhr, Sa. 8.30 – 3 Uhr, So. 8.30 – 2 Uhr) verständigt werden.

Die bekannten Notrufnummern stehen zur Verfügung, wenn Wohnungslose dringend medizinischer Hilfe bedürfen.

Der AWO Bezirksverband Rheinland e.V. betreibt das städtische Übernachtungsheim in der Herberichstraße 153, 56072 Koblenz, Tel. 0261 84651. Hier besteht für wohnungslose Männer und Frauen eine Übernachtungsmöglichkeit mit Tagesaufenthalt. Sollte das Übernachtungsheim belegt sein, ist das Ordnungsamt unter der o.g. Rufnummer zu verständigen.

Die Fachberatungsstelle für Menschen ohne Wohnung des Caritasverbands Koblenz e.V., Neustadt 20, Telefon 0261 9144078, verfügt – neben den Räumlichkeiten zur Sozialberatung – über ein angegliedertes Wohnungslosencafé, eine ärztliche Kontaktstelle, eine Wund- und Pflegesprechstunde, eine Kleiderkammer sowie über einen ausgebauten Sanitärbereich. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag (Beratung und Tagesaufenthalt) von 9 bis 12 Uhr, Montag bis Donnerstag (Tagesaufenthalt) von 13 bis 15 Uhr und Montag bis Freitag (Wund- und Pflegesprechstunde) von 13 bis 14 Uhr. Zusätzlich wird Straßensozialarbeit am Bahnhof montags bis freitags angeboten.

Die Bahnhofsmission Koblenz des Caritasverbands Koblenz e.V., Telefon 0261 31326 befindet sich am Nordeingang des Hauptbahnhofs und bietet auch wohnungslosen Menschen Beratung und Aufenthalt. Die Bahnhofsmission ist an sechs Tagen in der Woche: Montag bis Freitag von 8 – 18 Uhr sowie Samstag von 8 – 16 Uhr durchgehend geöffnet.

Der Caritasverband Koblenz e.V. betreibt in der Rizzastraße 14, 56068 Koblenz, Telefon 0261 667570 den „Kontaktladen“, den wohnungslose Menschen mit Suchtproblematiken aufsuchen können und die Fachberatungsstelle Wohnraumsicherung. Der Kontaktladen ist Montag bis Donnerstag von 10 bis 13 Uhr und Donnerstag von 13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet und bietet neben Beratung und Aufenthalt auch einen Computerarbeitsplatz, einen Sanitärbereich mit Dusche, eine Waschmaschine und einen Trockner an.

Im Wohnungslosenrestaurant „Mampf“ des Vereins „Die Schachtel“ e.V. in der Gartenstr. 12 in Koblenz-Lützel besteht von Montag – Samstag zwischen 9 und 15 Uhr eine Aufenthaltsmöglichkeit. Ein kostenloses Frühstück, ein günstiges Mittagessen sowie Getränke können vor Ort eingenommen werden. Im angeschlossen Beratungsbüro (0261 16992) besteht die Möglichkeit der Sozialberatung (Mo. und Mi. 12 – 15 Uhr; Di., Do. und Fr. 9 – 12 Uhr). In Form von Streetwork nimmt der Verein auf den Straßen und Plätzen von Koblenz ebenfalls Kontakt zu Wohnungslosen auf. Von ca. Ende November bis Ende März fährt der „Kältebus“ mit warmen Getränken, einem Eintopfgericht, Decken, Schlafsäcken und Bekleidung jeden Montag und Donnerstag von ca. 18 – 21 Uhr durch Koblenz und versorgt wohnungslose Menschen.

Foto (Andreas Egenolf / Stadt Koblenz): Wohnungslose Person übernachtet in Unterführung