Spielerisch den richtigen Umgang mit der Sonne lernen

Lahnstein. Sonnenschutz ist bereits im Kindesalter ein wichtiges Thema. Und so hat sich das Team der kommunalen Kindertagesstätte LahnEggs in den vergangenen Monaten intensiv damit beschäftigt. Für ihr Engagement wurde die Kita nun mit dem SunPass-Siegel als „Sonnenschutz-Kita“ ausgezeichnet. Verliehen wurde das Zertifikat von der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz und der IKK Südwest.

Während der Sommermonate stand der richtige Umgang mit der Sonne in der Kita besonders im Mittelpunkt. Mit verschiedenen spielerischen Aktionen und altersgerechten Angeboten erfuhren die Kinder, warum Sonnenschutz so wichtig ist und wie sie sich selbst vor zu viel Sonne schützen können.

Doch nicht nur die Kinder beschäftigten sich mit dem Thema. Auch das pädagogische Team setzte sich intensiv mit den Auswirkungen der Sonneneinstrahlung und geeigneten Schutzmaßnahmen auseinander. Gemeinsam vertieften die Erzieherinnen und Erzieher ihr Wissen und beschäftigten sich damit, wie sich ein wirksamer Sonnenschutz dauerhaft in den Kita-Alltag integrieren lässt.

Das Engagement hat sich gelohnt: Mit der Verleihung des SunPass-Siegels wird die Kita LahnEggs offiziell als „Sonnenschutz-Kita“ anerkannt. Die Auszeichnung ist für drei Jahre gültig und bestätigt den Einsatz der Einrichtung für einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit der Sonne.

Bildunterzeilen:

Für ihr Engagement rund um den richtigen Sonnenschutz wurde die Kitas LahnEggs mit dem SunPass-Siegel als „Sonnenschutz-Kita“ ausgezeichnet. (Foto: Jenny Dummermuth / Stadtverwaltung Lahnstein)