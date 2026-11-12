KIPKI-Förderung: Carl-Orff-Schule setzt auf Sonnenenergie und Dachplatanen – Einsparung von jährlich bis zu 15 Tonnen CO2

Kreis Neuwied. Der Landkreis Neuwied setzt auf eine klimafreundliche Zukunft und baut dabei unter anderem auf das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes Rheinland-Pfalz. Dabei werden Kommunen gezielt bei Maßnahmen zur Emissionsminderung und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels unterstützt: „Gemeinsam mit unserem Immobilienmanagement und der Stabsstelle Energie Klima Umwelt haben wir insgesamt neun Maßnahmen an verschiedenen Standorten ausgewählt. Fachliche Planung und Umsetzung gingen Hand in Hand, um die baulichen und ökologischen Maßnahmen termingerecht umzusetzen“, hat Landrat Achim Hallerbach auch die Carl-Orff-Schule im Blick. Mit ihrer aktuellen Maßnahme geht die Einrichtung in Neuwied-Engers einen großen Schritt in Richtung klimafreundliche Zukunft:

Auf den Dächern der Schule erzeugt nunmehr eine neu installierte Photovoltaikanlage sauberen Strom aus Sonnenenergie. Mit einer Nennleistung von rund 30 Kilowatt-Peak (kWp) und einem angeschlossenen Batteriespeicher mit 30 Kilowattstunden (kWh) Kapazität spart die Liegenschaft künftig jedes Jahr zwischen 10 und 15 Tonnen klimaschädliches CO2 ein. Flankiert wird die energetische Maßnahme durch eine gezielte Klimaanpassung auf dem Schulgelände: Der nächste Sommer kommt bestimmt – fünf neu gepflanzte Dachplatanen sorgen an heißen Tagen für kühlenden Schatten. „Mit Projekten wie an der Carl-Orff-Schule setzen wir unsere strategischen Klimaschutzziele für den Landkreis Neuwied konsequent vor Ort in die Praxis um“, betont Landrat Achim Hallerbach.

Höherer Eigenverbrauch durch modernen Batteriespeicher

In der Tat: Die neue Solaranlage deckt weite Teile des Strombedarfs der Schule direkt vor Ort ab – von den Computerräumen über die Beleuchtung bis hin zur Haustechnik. Der integrierte 30-kWh-Speicher sorgt dafür, dass sonnenreiche Mittagsstunden effizient genutzt werden:

„Er puffert überschüssige Sonnenenergie zwischen und versorgt die Haustechnik auch am späten Nachmittag, nachts sowie in den frühen Morgenstunden mit grünem Eigenstrom. Das senkt die laufenden Energiekosten des Schulträgers nachhaltig und schont das Klima“, erläutert Kreis-Klimaschutzmanagerin Janine Sieben.

Natürliche Klimaanlage für den Pausenhof

Klimaschutz hört jedoch nicht auf dem Dach auf: Auf dem Schulhof wurden im Zuge des Projekts fünf schattenspendende Dachplatanen gepflanzt. Sie bilden ein wesentliches Element der lokalen Klimawandelfolgenanpassung. Durch ihre breite Kronenform schirmen die Formgehölze die Sonneneinstrahlung auf den versiegelten Asphaltflächen wirksam ab. Dies verhindert, dass sich das Schulgelände in den Sommermonaten übermäßig aufheizt, und senkt die gefühlte Temperatur spürbar. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte profitieren so von geschützten Aufenthalts- und Ruhebereichen während der Pausen.

Foto-Unterzeile: Im Rahmen der KIPKI-Förderung setzt die Carl-Orff-Schule in Neuwied-Engers auf Sonnenenergie und Dachplatanen. Foto: Cemal Bilge / Kreisverwaltung Neuwied