Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz weist vor der mobilen Sammlung von Schadstoffen und Elektrokleinteilen in Horchheim am Samstag, 21. November, auf einen geänderten Standplatz hin. Aufgrund einer Baustelle der Deutschen Bahn muss der ursprüngliche Standplatz des Schadstoff- und Elektrokleinteile-Mobils (Emser Straße, Sportplatz) auf die gegenüberliegende Straßenseite in den Mendelssohn-Park verlegt werden. An der geplanten Annahmezeit 8 bis 10 Uhr ändert sich nichts.

Der Mendelssohn-Park darf nicht mit Fahrzeugen befahren werden. Autofahrende werden daher gebeten, ihr Fahrzeug an einem geeigneten Parkplatz abzustellen und/oder den Sammelplatz im Mendelssohn-Park fußläufig anzusteuern.

Alternativ steht Bürgerinnen und Bürgern für die Entsorgung von Schadstoffen die Schadstoffsammelstelle in der Schlachthofstraße 2-12 auf dem Gelände der Koblenzer Berufsfeuerwehr zur Verfügung. Elektrokleingeräte und andere Wertstoffe können am Wertstoffhof in der Fritz-Ludwig-Straße 6 abgegeben werden. Informationen zu den Öffnungszeiten finden sich im Internet unter servicebetrieb.koblenz.de