Persönliche Schicksale, Poetry Slams und gelebte Zivilcourage im Big House – Bürgermeister Peter Jung: „Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit“

Mit bewegenden persönlichen Geschichten, eindrucksvollen Poetry Slams und klaren Botschaften gegen Rassismus und Ausgrenzung sind die Neuwieder Demokratiewochen offiziell eröffnet worden. Im Jugendzentrum Big House wurde deutlich, worum es bei der Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Deine Stimme – No Joke!“ geht: Demokratie lebt davon, dass Menschen Haltung zeigen, Verantwortung übernehmen und sich für ein respektvolles Miteinander einsetzen.

„Für viele Menschen ist Demokratie inzwischen etwas Selbstverständliches geworden. Doch das ist sie keineswegs“, betonte Bürgermeister Peter Jung bei der Auftaktveranstaltung. „Gerade in einer Zeit, in der demokratische Werte zunehmend infrage gestellt werden und Demokratiefeinde immer lauter auftreten, müssen wir deutlich machen, wofür wir stehen: für Freiheit, Vielfalt, Toleranz und ein friedliches Zusammenleben. Demokratie muss jeden Tag aufs Neue gelebt und verteidigt werden.“

Auch der Kreisbeigeordnete Philipp Rasbach unterstrich die Bedeutung der Veranstaltungsreihe. Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit und dürfe auch nicht als solche betrachtet werden. Umso wichtiger sei es, gerade junge Menschen für demokratische Werte zu sensibilisieren und ihnen zu vermitteln, dass jeder Einzelne Verantwortung für das gesellschaftliche Miteinander trage.

Wie eindringlich solche Botschaften vermittelt werden können, zeigte das abwechslungsreiche Programm der Eröffnungsveranstaltung. Zwei Poetry-Slam-Beiträge regten zum Nachdenken an. Besonders bewegend waren die Schilderungen eines jungen Geschwisterpaares, das von seiner Flucht und seinen persönlichen Erfahrungen berichtete. Ihre Geschichte machte deutlich, was es bedeutet, die eigene Heimat verlassen zu müssen und in einem fremden Land einen Neuanfang zu wagen.

Dass Zivilcourage bereits im Alltag beginnt, demonstrierte die Löwen-AG. Anhand konkreter Situationen zeigten die jungen Menschen, wie wichtig es ist, bei Ausgrenzung, Diskriminierung oder Ungerechtigkeit nicht wegzuschauen, sondern einzuschreiten und Haltung zu zeigen.

Ein starkes Zeichen für Vielfalt setzt auch der EHC Neuwied. Die Neuwieder Bären sind Kooperationspartner der Demokratiewochen und machten deutlich, dass gegenseitiger Respekt und Zusammenhalt auch im Sport unverzichtbar sind. EHC-Stadionsprecher Fabian Illigens verwies darauf, dass im Team der Bären Spieler aus unterschiedlichen Ländern und mit ganz verschiedenen kulturellen Hintergründen gemeinsam auf dem Eis stehen. Herkunft und Nationalität spielten für das Miteinander keine Rolle. Für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sei beim EHC kein Platz.

Noch bis zum 20. November stehen Workshops, Filmvorführungen, Theater, Literatur und Mitmachangebote auf dem Programm. Im Mittelpunkt steht die interaktive Ausstellung „YOUNIWORTH“ im Big House. Sie lädt Jugendliche dazu ein, sich mit Migration, Heimat, Vorurteilen und gesellschaftlichem Zusammenleben auseinanderzusetzen. Auch Themen wie Zivilcourage, Kinderrechte und der Umgang mit Falschinformationen werden aufgegriffen.

Das vollständige Programm der Demokratiewochen mit allen Terminen und Anmeldemöglichkeiten ist unter www.up2date-neuwied.de/demokratiewochen-2026 abrufbar.