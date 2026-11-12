Neue Beleuchtung ermöglicht Nutzung auch in der dunklen Jahreszeit – Anlage bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr beliebt

Auch zwei Jahre nach seiner Eröffnung ist der Streetballplatz im Neuwieder Stadtpark ein echter Volltreffer. Vor allem nachmittags und abends ist auf der Anlage hinter dem Icehouse viel los: Jugendliche treffen sich dort nach der Schule zum Basketballspielen, junge Erwachsene kommen nach Feierabend vorbei. Damit das auch in den kommenden Monaten möglich bleibt, hat die Stadt den Platz jetzt beleuchten lassen. Die Arbeiten wurden im Auftrag der Stadt von den Stadtwerken (SWN) ausgeführt und sind seit einigen Tagen abgeschlossen.

Basketball unter freiem Himmel ist nicht auf die Sommermonate beschränkt. Bei trockener Witterung kann die Anlage grundsätzlich ganzjährig genutzt werden. Dank der neuen Beleuchtung gilt das nun auch in der dunklen Jahreszeit für die stark frequentierten Nachmittags- und Abendstunden. Nachts wird die Beleuchtung dann abgeschaltet.

„Der Platz wird wirklich hervorragend angenommen. Gerade am Nachmittag und am frühen Abend sehen wir, dass hier Jugendliche und junge Erwachsene ganz selbstverständlich zusammenkommen, um gemeinsam Sport zu treiben“, freut sich Jürgen Gügel, Abteilungsleiter Kinder- und Jugendförderung bei der Stadt Neuwied. „Mit der Beleuchtung verlängern wir die Nutzungszeiten jetzt genau in den Stunden, in denen der Bedarf besonders groß ist.“

Erfreulich ist aus Sicht des Kinder- und Jugendbüros auch, wie pfleglich die jungen Leute mit der Anlage umgehen. Trotz der intensiven Nutzung befindet sich der Streetballplatz weiterhin in einem tadellosen Zustand. „Die jungen Leute nehmen den Platz als ihren Treffpunkt an und gehen entsprechend verantwortungsvoll damit um. Das ist ein schönes Zeichen“, betont Gügel.

Der Streetballplatz wurde im Sommer 2024 eröffnet. Die Initiative für das Projekt war vom damaligen Neuwieder Jugendbeirat ausgegangen, der eine Aufwertung des Stadtparks angeregt hatte. Gemeinsam mit der benachbarten Skateranlage und dem Icehouse ist dort ein zentral gelegener Treffpunkt für Jugendliche entstanden. Bei der Finanzierung des Streetballplatzes hat die Else Schütz Stiftung die Stadt maßgeblich unterstützt.