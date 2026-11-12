Stadt lädt zum Mitgestalten des Jubiläumsprogramms 2027 ein

Neuwied feiert 2027 ein besonderes Jubiläum: Vor 365 Jahren gewährte Graf Friedrich III. zu Wied den Bewohnern der Stadt mit dem Stadtrechtsprivileg neun Freiheitsrechte. Das Jubiläumsjahr soll nicht nur an die Geschichte der Freiheitsrechte erinnern, sondern auch zeigen, welche Bedeutung Freiheit und Toleranz heute haben. Gemeinsam mit den Menschen in Neuwied möchte die Stadt dazu ein vielfältiges Programm gestalten. Erste Veranstaltungen sind bereits geplant, weitere Ideen sind ausdrücklich willkommen. Deshalb ruft die Stadt Vereine, Schulen, Kitas, Organisationen und alle Interessierten dazu auf, sich mit eigenen Beiträgen am Jubiläumsjahr zu beteiligen.

Seit dem Auftakt im März hat eine Arbeitsgruppe zahlreiche Vorschläge gesammelt und das Programm weiterentwickelt. Geplant sind unter anderem Konzerte, Vorträge, Exkursionen, Theater- und Kinovorstellungen sowie Ausstellungen und Straßenkunst. Neben der Geschichte der Freiheitsrechte soll es auch darum gehen, wie Menschen heute Freiheit und Toleranz erleben und das Zusammenleben in Neuwied gestalten. Ob ein Schulprojekt, eine Aktion im Verein oder eine öffentliche Kulturveranstaltung: Die Stadt freut sich über unterschiedliche Ideen und Perspektiven.

Wer mitmachen möchte, braucht noch kein fertiges Konzept. Für die erste Programmübersicht genügen zunächst drei Angaben: Was ist geplant, wann soll die Veranstaltung stattfinden und wo? Interessierte können ihre Ideen über das Onlineformular unter www.neuwied.de/freiheitsrechte einreichen. Weitere Details oder Bildmaterial lassen sich später ergänzen. Auch interne Projekte, etwa im Unterricht oder bei einem Vereinsfest, können Teil des Jubiläumsjahres werden. Wer Fragen oder Anregungen hat, wendet sich an Nathalie Schneider vom Amt für Stadtmarketing per E-Mail an nschneider@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 468.