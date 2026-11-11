Die Koblenzer Sportstiftung hat in diesem Jahr Fördermittel in Höhe von insgesamt 18.000 Euro an Koblenzer Sportvereine und sportliche Institutionen ausgeschüttet. Seit ihrer Gründung im Jahr 1987 beläuft sich die Gesamtsumme der vergebenen Unterstützungsgelder damit auf rund 762.000 Euro.

Ziel der Stiftung ist es, herausragende nationale und internationale Wettkampferfolge zu würdigen sowie Vereine im Nachwuchsleistungs- und Hochleistungssport gezielt zu unterstützen. Gerade in diesem Bereich tragen die Vereine oftmals die Hauptlast der Talentförderung – hier setzt die differenzierte und bedarfsgerechte Förderung der Stiftung an.

Der Vorstand der Koblenzer Sportstiftung unter Vorsitz von Jörg Pfeffer, Leiter des Sport- und Bäderamtes der Stadt Koblenz, hatte im Vorfeld einen Vergabevorschlag erarbeitet, den das Kuratorium der Stiftung, dem seit dem 1. Juli Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz vorsitzt, vollumfänglich unterstützte. Fachliche Beratung erhielten beide Gremien durch Thomas Kloth, Leiter der Abteilung Leistungssport beim Landessportbund Rheinland-Pfalz.

Insgesamt wurden neun Koblenzer Sportvereine sowie das Sportinternat Koblenz und die Partnerschule des Leistungssports – das Gymnasium auf der Karthause – bei der Ausschüttung bedacht. Die Fördersummen im Einzelnen:

• Partnerschule des Leistungssports: 1.000 Euro

• Sportinternat Koblenz: 1.000 Euro

• Sportinternat – Kfz-Versicherung: 2.000 Euro

• CTG 1880 e.V.: 3.500 Euro

• SC Poseidon Koblenz: 1.400 Euro

• KRC Rhenania 1877/1921 e.V.: 500 Euro

• ASV „Eiche“ Metternich e.V.: 200 Euro

• TV Rübenach 1900 e.V.: 400 Euro

• RSG Koblenz: 3.950 Euro

• LG Koblenz-Rhens: 300 Euro

• KTV: 2.750 Euro

• DAV Sektion Koblenz: 1.000 Euro

Die Verleihungsveranstaltung fand jüngst in den Räumlichkeiten der Sanitärfirma Eugen König GmbH statt. Gastgeber Dr. Rolf-Eugen König ist Mitglied des Vorstands der Koblenzer Sportstiftung. Im Anschluss an die feierliche Scheckübergabe nutzten die Vertreterinnen und Vertreter der Vereine die Gelegenheit zum Austausch in geselliger Runde.

Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz gratulierte den Vereinen sowie Institutionen und hob hervor: „Ein großer Dank gilt den Vorständen der Koblenzer Sportvereine. Mit ihrem Engagement schaffen sie die Voraussetzungen dafür, dass junge Menschen Freude am Sport entwickeln und der Leistungssport in den Vereinen wachsen kann. Das ist eine wertvolle Arbeit für die Sportlerinnen und Sportler und für unsere Stadtgemeinschaft“.

Bildunterzeile:

Mehrere Koblenzer Vereine und Schulen durften sich über Fördermittel der Koblenzer Sportstiftung freuen, die sie im Rahmen einer kleinen Feierstunde in den Räumlichkeiten der Sanitärfirma Eugen König überreicht bekamen. Foto: Carsten Röhrig/Stadt Koblenz