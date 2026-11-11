Jugendsammelwoche vom 6. bis 12. Dezember – Auch Neuwieder Gruppen können mitmachen

Ob neue Spiele für den Gruppenraum, Material für gemeinsame Projekte oder der nächste Ausflug: Gute Ideen kosten oft Geld. Damit Jugendgruppen ihre Pläne verwirklichen können, ruft der Landesjugendring Rheinland-Pfalz unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Gordon Schnieder auch in diesem Jahr zur Jugendsammelwoche auf. Nach der Frühjahrssammlung im April und Mai haben junge Menschen vom 6. bis 12. Dezember erneut Gelegenheit, in ganz Rheinland-Pfalz Spenden für die Jugendarbeit zu sammeln. Auch Jugendgruppen aus Neuwied können sich beteiligen und damit ihre eigenen Aktivitäten unterstützen.

Das Besondere: Die Hälfte der gesammelten Spenden bleibt direkt bei der jeweiligen Jugendgruppe. Damit können die jungen Menschen beispielsweise ihre Gruppenräume ausstatten, neue Materialien anschaffen oder gemeinsame Unternehmungen finanzieren. Die andere Hälfte kommt Projekten der Mitgliedsverbände und des Landesjugendrings Rheinland-Pfalz zugute. Auch Neuwieds Bürgermeister Peter Jung ermutigt die Jugendgruppen, sich erneut zu beteiligen: „Die Jugendsammelwoche bietet jungen Menschen eine wertvolle Gelegenheit, ihre eigenen Projekte voranzubringen. Ich hoffe, dass sich auch im Dezember viele Gruppen beteiligen und ihre Ideen verwirklichen.“

Mitmachen dürfen alle Jugendgruppen im Land, unabhängig davon, ob sie Mitglied im Landesjugendring sind. Interessierte Gruppen können sich unter www.jugendsammelwoche.de anmelden. Der letzte Versand der Sammelunterlagen erfolgt am Mittwoch, 9. Dezember. Anmeldungen nach diesem Termin berücksichtigt der Landesjugendring nicht mehr.