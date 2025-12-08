Wer in der Fülle der Weihnachtsmärkte im Land das Besondere sucht, wird am dritten Adventswochenende auf der Sayner Hütte fündig. Denn vom 12. bis zum 14. Dezember findet dort wieder der beliebte weihnachtliche Hüttenzauber statt. Hier gibt es die perfekte Mischung aus Besinnlichkeit und heiterem Trubel in vorweihnachtlicher Stimmung. Designer, Künstler und Kunsthandwerker zeigen ihr Können und bieten die Gelegenheit, schöne Geschenke für sich und andere zu entdecken. Dabei erstrahlt das Industriedenkmal im warmen Lichterglanz. Für den musikalischen Rahmen sorgt am Freitag und Sonntag Andreas Nilges mit seinem Saxophon und am Samstagnachmittag der Stromberger Musikverein. Am Sonntag öffnen wir exklusiv und zum letzten Mal in diesem Jahr für die Besucher des Hüttenzaubers die Kunstgussgalerie mit ihren Eisenschätzen aus der Produktion der einst königlich-preußischen Sayner Hütte und ihrer Schwesterbetrieben in Gleiwitz und Berlin. Selbstverständlich ist auch an ein Angebot von Speisen und Getränken für alle Geschmäcker gedacht. Bei einem Eintritt von drei Euro (inkl. Besuch der Sayner Hütte) öffnet der Hüttenzauber am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Der Veranstalter empfiehlt möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Weitere Infos unter www.saynerhuette.org

Fotograf: Benedikt Rothkegel