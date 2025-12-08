Neuwieder Stadtmarketing führt Wochenmarktgutschein ein

In der Vorweihnachtszeit sind viele Menschen noch fieberhaft auf der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken. In Neuwied gibt es für alle, die gerne etwas ausgefallenes verschenken wollen und denen Regionalität und Frische beim Einkauf wichtig ist, jetzt genau das Richtige. Der Neuwieder Wochenmarktgutschein ist das perfekte Geschenk für alle, die gerne mit frischen Zutaten kochen und gesund essen. Die Gutscheine sind ab sofort in der Tourist-Information erhältlich und können an allen Ständen des Neuwieder Wochenmarkts eingelöst werden.

Mit dem Wochenmarktgutschein kann aus einem vielfältigen Angebot von frischem Gemüse und Obst über Fleisch und Fisch, regionalem Honig, einer breiten Käsevielfalt, backfrischem Brot, raffiniert eingelegter Antipasti bis hin zu einer breiten Palette an Gewürzen nach Herzenslust eingekauft werden. Alle, denen der Sinn nicht nach Kochen steht, werden bei einer großen Auswahl an Schnittblumen sowie ausgewählten Garnen und Wolle fündig. „Auch für Firmen lohnt sich der Gutschein. Ob die Würdigung einer besonderen Leistung, der Geburtstag der Mitarbeitenden, ein kleines Weihnachtsgeschenk oder das Firmenjubiläum – der Wochenmarktgutschein ist ein geschmackvolles und praktisches Geschenk fürs Team und eine frische und regionale Alternative zu Amazon und Co“, erklärt Nathalie Schneider, stellvertretende Leiterin des Amts für Stadtmarketing.

Die Gutscheine haben einen fixen Betrag von jeweils fünf Euro und sind ab sofort in der Tourist-Information, Marktstraße 59, erhältlich. Der Neuwieder Wochenmarkt ist aktuell jeden Freitag von 7 bis 13 Uhr in der Engerser Straße/Ecke Mittelstraße zu finden. Nach dem Ende des Knuspermarkts zieht er ab Januar wieder zurück an seinen gewohnten Ort auf dem Luisenplatz.