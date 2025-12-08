Zwischennutzung vorbereitet: der Bahnhofsvorplatz Koblenz-Lützel verwandelt sich bis zu den Bauarbeiten 2027 in einen Experimentierraum Ab 2027 beginnen die Bauarbeiten am Bahnhof und Bahnhofsvorplatz in Koblenz-Lützel. Bis dahin soll der Vorplatz als Experimentierraum dienen und durch Lützelerinnen und Lützeler sowie Vereine und weitere Aktive bespielt werden. Jetzt ist der Platz dafür vorbereitet.

Eine Beteiligungsaktion auf dem Bahnhofsvorplatz im September 2025 lieferte zahlreiche Ideen, wie der Platz zeitweise gestaltet und durch Aktionen mit Leben gefüllt werden kann. Die Ergebnisse wurden aufbereitet und auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft. Erste Aktionen für die Zwischennutzung sind bereits in Planung, darunter ein Graffiti-Workshop mit Schülerinnen und Schülern sowie ein Flohmarkt. Parallel dazu liefen Abstimmungen in enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt Koblenz und dem Quartiersmanagement „Stadtgrün Koblenz-Lützel“ sowie Anliegern, um die Fläche vorzubereiten.

Der Vorplatz ist nun für Zwischennutzungen bereit: Die üppig gewachsenen Pflanzen wurden zurückgeschnitten, die Fläche ist für den Verkehr gesperrt und seit heute zieren Bauzaunbanner als erste gestalterische Elemente den Platz.

Die drei Banner auf dem Vorplatz geben Einblicke in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: Auf einem Banner finden Interessierte zahlreiche Informationen zu den Planungen und der Zeitschiene für die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes und den Tunneldurchbruch. Das zweite Banner zeigt die Geschichte des Bahnhofs Lützel von der Grundsteinlegung bis zum Güter- und Personenbahnhof mit 500 Beschäftigten. Das dritte Banner beleuchtet und erinnert an die Rolle des Lützeler Bahnhofs in der Zeit des Nationalsozialismus im Rahmen der Deportationen von Juden und Sinti aus Koblenz und dem Koblenzer Umland. Entstanden sind die Bauzaunbanner in enger Zusammenarbeit zwischen dem Quartiersmanagement „Stadtgrün Koblenz-Lützel“, dem Verein „LützelAktiv e. V.“ und dem „Förderverein Mahnmal Koblenz e. V.“. Ein herzlicher Dank geht an Hans-Werner Seul und Thomas Droste, die ihr Wissen zusammengetragen und zur Verfügung gestellt haben.

Wer sich an der Zwischennutzung auf dem Bahnhofsvorplatz ebenfalls einbringen möchten, meldet sich beim Quartiersmanager Jan Buchbender unter 0176 55001763 oder per Mail an jan.buchbender@stadtberatung.info

Weitere Informationen gibt es unter www.stadtgrün-lützel.de/projekte/2-1-1-bahnhofsplatz-lutzel

Auf dem Foto (Johannes Kuhl/Stadtteilmanager Neuendorf) v.l.n.r.: Dr. Margit Theis-Scholz (Koblenzer Kulturverein); Roland Eisner (Fa. Eisner); Django Reinhardt (Kultur und Integration Rheinland-Pfalz e. V. von Sinti & Roma und Menschen in Not); Hans-Werner Seul (Ehrenvorsitzender LützelAktiv e.V.); Ulf und Dr. Wilma Rademacher-Braick (Christlich-Jüdische Gesellschaft Koblenz e.V.); Stefan Witzler (Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung Koblenz); Lützelerin; Egbert Bialk (Regionalbeauftragter BUND Koblenz); Antje Müller (Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung Koblenz); Thomas Droste (Förderverein Mahnmal Koblenz e. V.); Jan Buchbender (Quartiersmanagement Stadtgrün Koblenz-Lützel).