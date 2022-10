Bendorf. Schöne Bescherung in der Bendorfer Stadthalle: Die Stadtverwaltung Bendorf und die Freie Bühne Neuwied laden am Donnerstag, 8. Dezember, 19.30 Uhr zur Vorführung des Theaterstücks „Weihnachten auf dem Campingplatz Sardella“ ein.

Weihnachten ist die Zeit der Besinnung, der Ruhe und des Friedens. Eigentlich! Im Sommer haben sich die Camper des Zeltplatzes, zum ersten Mal zum gemeinsamen Weihnachtsfest an der Adria verabredet. Was als schönes und gemütliches Beisammensein gedacht war, wird jedoch schnell zum etwas chaotischen und turbulenten Weihnachtschaos, denn jeder hat seine ganz eigenen Vorstellungen, wie das Weihnachtsfest abzulaufen hat. Der eine erwartet ein gediegenes Festessen, der andere Kartoffelsalat und Würstchen. Wann werden die Geschenke ausgepackt, geht man Weihnachten in die Kirche und was ist eine Weihnachtsgurke?

Ob Heide, Gianluca, Beutlin und Co. dennoch ein friedvolles Fest feiern, erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Weihnachtsspezial auf dem Campingplatz Sardella.

Der Eintritt kostet 18 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es auf www.bendorf.de und www.kulturpark-sayn.de.

Foto zur lizenzfreien Nutzung:

Am 8. Dezember laden die Stadt Bendorf und die Freie Bühne Neuwied zum weihnachtlichen Theatervergnügen in die Stadthalle.