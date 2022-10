Montabaur (ots) – Am Freitag, den 14.10.2022 zwischen circa 07:50 Uhr und 09:30 Uhr, wurde an einem in der Straße “Auf dem Kalk” parkenden PKW der Außenspiegel vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der PI Montabaur zu melden.