bei der am Freitag versandten Pressemeldung zum fachlichen Austausch von Stadtverwaltung und Radentscheid in Darmstadt war ein Foto falsch bezeichnet. Es handelt sich nicht um einen Pop-up-Radweg, sondern um einen baulich geschützten Radfahrstreifen in belebter Geschäftsstraße (Protected Bikelane).

Hier noch einmal die Meldung mit den korrekt benannten Bildern.

Korrektur: Stadtverwaltung und Radentscheid Koblenz zum fachlichen Austausch in Darmstadt

Im Oktober 2021 trafen sich Mitarbeiter*innen des Baudezernates und Aktive vom Radentscheid Koblenz erstmals in einem Arbeitskreis. Ziel der halbjährlich tagenden Arbeitsgruppe ist u. a. die Intensivierung der Zusammenarbeit und die inhaltliche Vertiefung von Radverkehrsthemen. Daraus entstand die Idee, eines gemeinsamen fachlichen Austausches mit verantwortlichen Planern einer vergleichbaren deutschen Großstadt. Die Wahl fiel dank eines bereits bestehenden Kontaktes auf Darmstadt. Empfangen wurden die 13 Koblenzer am 07.10.22 vom lokalen Radverkehrsbeauftragten Peter Rossteutscher und von Prof. Dr.-Ing. Jürgen Follmann, Dekan am Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwesen der Hochschule Darmstadt und bundesweit anerkannter Verkehrsexperte.

Auf einem Rundgang durch die hessische Großstadt besichtigte die Koblenzer Delegation 13 ausgewählte Radverkehrsanlagen bzw. -projekte, die von der Idee bis zur Realisierung von den Gastgebern detailliert erläutert wurden. Darunter zwei sogenannte Pop-Up-Radwege auf innerstädtischen Bundesstraßen und zwei baulich geschützte Radfahrstreifen in belebten Geschäftsstraßen. Bemerkenswert, trotz Wegfall von Kfz-Fahrspuren und Parkständen kam es nicht zu dem von Skeptikern befürchteten Verkehrschaos oder zu Umsatzeinbußen des Einzelhandels. Im Gegenteil, der Verkehr fließt nach wie vor und die Geschäfte verzeichneten danach sogar mehr Kundenbetrieb.

Prof. Follmann gab den interessierten Zuhörern am Ende der Tour noch wertvolle Empfehlungen zu positiver Öffentlichkeitsarbeit und animierte die Gäste, mutig zukunfts-fähige Mobilitätskonzepte zu entwickeln und umzusetzen.

Fazit: Es war eine rundum gelungene Bildungsreise und die Einladung zu einem Besuch der Darmstädter in Koblenz wurde vom Radverkehrsbeauftragten Tobias Weiß-Bollin ausgesprochen. Der Blick über den eigenen Tellerrand sowie der persönliche Austausch untereinander liefert Allen neue Impulse für die tägliche Arbeit zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur und für eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Radentscheid.