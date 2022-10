Kurse gut angenommen

Bendorf. In den Grundschulen der Stadt Bendorf zeigt die Nachfrage von Eltern, dass ein großer Bedarf an Selbstbehauptungskursen für Kinder besteht, in denen Kinder lernen können, sicher aufzutreten, für sich einzustehen und Grenzen zu setzen.

Für den 23. und 24. September organisierte die Jugendpflege der Stadt Bendorf, in Kooperation mit den Grundschulen, daher einen Selbstbehauptungskurs für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren in der Turnhalle der Medardus-Grundschule in Bendorf.

Ein Förderprogramm machte eine kostenfreie Teilnahme für die Kinder möglich.

Die Fülle der Anmeldungen bei gleichzeitig begrenzter Platzkapazität bestätigte den hohen Bedarf. Aus diesem Grund konnte kurzfristig ein zweiter Termin am 30. September und 1. Oktober eingerichtet werden, an dem explizit die Kinder der Warteliste des vorherigen Kurses teilnehmen konnten.

In den Kursen erarbeitete der Coach Marco Wohlgemuth gemeinsam mit den Teilnehmenden, welche Situationen potenziell gefährlich, verletzend oder unerwünscht sein können und wie die Kinder ihre Abwehr und ihr Nein-Gefühl äußern und zeigen können.

In praktischen Übungen probierten die Kinder verschiedene Methoden der Selbstbehauptung aus und nutzten dafür unter anderem ihre lauten Stimmen und Körperhaltungen, die ihre Grenzen deutlich zeigen.

Einige Kinder, die sich anfangs eher zurückhaltend zeigten, entwickelten im Laufe des Kurses insbesondere durch die Übungen laute und bestimmte „Nein“-Ausrufe, die sie in kritischen Situationen einsetzen können. Andere Kinder verfügten bereits über eine kräftige Stimme und lernten, wie sie sich deutlich und verständlich äußern.

Am Ende erhielten die Kinder eine Urkunde über die Teilnahme an dem Selbstbehauptungskurs.

In den Kursen wurde insbesondere Folgendes klar: Kritische Situationen oder Situationen, die ein „Nein“-Gefühl hervorrufen können, begegnen Kindern immer wieder und dies auch unerwartet im Alltag. Es kann sich sogar um Umstände handeln, die von Erwachsenen oder gar den Eltern als harmlos eingestuft, von den Kindern jedoch als unangenehm empfunden werden.

Die Wahrnehmung des eigenen „Nein“-Gefühls und die innere Stärke, dieses auch zu äußern, sind Aspekte, die bedeutsam sind und Kinder nachhaltig und präventiv schützen können. Selbstbehauptungskurse können Kinder dabei unterstützen, die beiden Aspekte zu entwickeln und für sich nutzbar zu machen.

