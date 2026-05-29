Frankenthaler Christian Baldauf folgt auf den Mainzer Jürgen Häfner Koblenz. Christian Baldauf soll nach Entscheidung des Aufsichtsrats neuer Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz werden. Er folgt auf Jürgen Häfner, der das Unternehmen zwölf Jahre erfolgreich geleitet hat. Der Aufsichtsrat hat sich in einer außerordentlichen Sitzung in Mainz einstimmig für den langjährigen rheinland-pfälzischen Politiker an die Spitze des Koblenzer Glücksspielunternehmens ausgesprochen. „Wir freuen uns auf die bevorstehende Zusammenarbeit mit Christian Baldauf und heißen ihn an der Spitze des Unternehmens herzlich willkommen. Mit ihm gewinnen wir eine Persönlichkeit, die die Lotto GmbH und ihre Themen Wachstum, Modernisierung und Spielerschutz aktiv gestalten wird“, sagten der ebenfalls neue Vorsitzende des Aufsichtsrates, Staatssekretär Dr. Fedor Rose, und der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung Rudolf Storck. Gleichzeitig dankte der Aufsichtsratsvorsitzende auch dem scheidenden Geschäftsführer: „Jürgen Häfner hat das Unternehmen zwölf Jahre lang mit großer Erfahrung, Integrität, Loyalität und Professionalität erfolgreich geleitet. Er kann in allen Bereichen auf eine sehr erfolgreiche Bilanz zurückblicken und hinterlässt ein sehr gut aufgestelltes Haus.“

Christian Baldauf wird das Unternehmen ab dem 1. Juni 2026 leiten und freut sich auf seine neue Aufgabe: „Lotto Rheinland-Pfalz steht für Seriosität, Vertrauen und soziale Verantwortung. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den 155 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen und die Spielangebote für die Menschen in Rheinland-Pfalz zeitgemäß weiterzuentwickeln – insbesondere mit Blick auf Digitalisierung, Spielerschutz und die Bekämpfung des illegalen Glücksspiels“, sagte Christian Baldauf. Zugleich möchte er das soziale Engagement des Unternehmens weiter schärfen und die Sponsoringaktivitäten in den Bereichen Sport und Kultur fortführen. Auch das Vertriebsnetz mit den rund 870 Annahmestellen als Stärkung des ländlichen Raumes ist ihm sehr wichtig.

Der neue Geschäftsführer lebt in Frankenthal, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. In seiner Freizeit findet er Ausgleich beim Wandern oder Radfahren in der Pfalz. In seiner politischen Laufbahn schätzten ihn seine Weggefährten als klaren Kommunikator, der Entscheidungen strukturiert vorbereitet und zugleich den Dialog sucht. Der scheidende Geschäftsführer Jürgen Häfner blickt nicht ohne Stolz auf seine Amtszeit zurück: „Lotto Rheinland-Pfalz ist ein starkes Unternehmen mit einem hochprofessionellen Team. Ich danke allen Mitarbeitenden sowie den Gremien für das Vertrauen und die hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen zwölf Jahren. Dem Unternehmen wünsche ich weiterhin viel Erfolg und eine gute Zukunft.“

Über Lotto Rheinland-Pfalz

Lotto Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz führt in Rheinland-Pfalz die staatlichen Lotterien durch und steht für ein sicheres, legales und verantwortungsvolles Glücksspielangebot. Ein Teil der Erträge kommt gemeinwohlorientierten Zwecken zugute – darunter Sport, Kultur, Soziales und der Klimaschutz.