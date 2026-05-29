Die elektronische Steuerung des Wasserspielplatzes ist defekt. Der unterirdisch verbaute Computer, der den Wasserfluss und die Reinigung steuert, musste abgeschaltet werden. Derzeit versucht der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen gemeinsam mit mehreren Fachfirmen, die Störung zu beheben. Wie lange der Wasserspielplatz trocken bleiben muss, lässt sich aktuell noch nicht vorhersagen.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Der Wasserspielplatz ist aktuell außer Betrieb. Grund ist eine Störung der Steuerung.