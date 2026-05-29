Koblenz wird im Sommer erneut zum Treffpunkt für elektronische Musik, alternative Kultur und gemeinschaftliches Feiern: Mit Electronic Beer 2026 bringt der gemeinnützige Verein Latscho Koblenz e.V. ein mehrtägiges Open-Air-Event an die Rheinpromenade – bewusst kostenlos, offen zugänglich und unter freiem Himmel.

Vom 4. bis 7. Juni verwandelt sich das Konrad-Adenauer-Ufer am Deutschen Eck in einen öffentlichen Kulturraum für Menschen aller Altersgruppen und Hintergründe. Im Mittelpunkt stehen elektronische Musik, Begegnung, kreative Subkultur und ein bewusst niedrigschwelliger Zugang zu Kultur – ganz ohne Eintrittspreise oder Konsumzwang.

Electronic Beer versteht sich dabei nicht nur als Musikveranstaltung, sondern als gesellschaftliches Statement für freie kulturelle Teilhabe. Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten und zunehmender Kommerzialisierung von Festivals und Kulturangeboten setzt das Format bewusst auf den Gedanken von „Umsonst & Draußen“: Kultur soll für alle Menschen zugänglich bleiben.

Organisiert wird das Event größtenteils ehrenamtlich durch den Verein Latscho Koblenz e.V., der sich seit Jahren für alternative Kulturformate, urbane Begegnungsräume und die Förderung junger Subkultur in Koblenz engagiert. Unterstützt wird die Veranstaltung durch freiwilliges Engagement, Förderstrukturen und die Zusammenarbeit mit lokalen Kulturschaffenden.

„Mit Electronic Beer wollen wir zeigen, dass kulturelle Teilhabe keine Frage des Geldbeutels sein darf. Musik, Begegnung und gemeinschaftliches Erleben gehören in den öffentlichen Raum – offen, kostenlos und für alle Menschen zugänglich. Gerade in Zeiten zunehmender Kommerzialisierung braucht es Formate, die Subkultur, Ehrenamt und Solidarität bewusst in den Mittelpunkt stellen“, erklärt Sebastian Beuth, Vorsitzender von Latscho Koblenz e.V.

Neben musikalischen Acts aus der elektronischen Szene steht vor allem der gemeinschaftliche Charakter der Veranstaltung im Fokus. Die Rheinwiesen werden zu einem offenen Treffpunkt für Kulturinteressierte, Familien, junge Menschen und Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Region. Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, der Menschen verbindet und kulturelle Vielfalt sichtbar macht.

Mit dem Event reiht sich Electronic Beer in eine wachsende Bewegung unabhängiger Kulturveranstaltungen ein, die auf Nachhaltigkeit, Ehrenamt und soziale Offenheit setzen. Das Projekt zeigt beispielhaft, wie moderne Subkulturarbeit in Städten funktionieren kann: lokal verwurzelt, gemeinnützig organisiert und frei zugänglich für alle.

Über Latscho Koblenz e.V.

Latscho Koblenz e.V. ist ein gemeinnütziger Kulturverein aus Koblenz, der sich der Förderung alternativer Kulturformate, musikalischer Vielfalt und urbaner Begegnungsräume widmet. Der Verein organisiert regelmäßig nichtkommerzielle Veranstaltungen und setzt sich für eine offene, solidarische und vielfältige Kulturszene in der Region ein.

Weitere Informationen:

www.latscho-koblenz.de

V.i.S.d.P.: Sebastian Beuth, Emil Schüller Straße 4, 56068 Koblenz, 0176 3422 4532

Bild: Electronic Beer 2025, Fotograf Sebastian Beuth