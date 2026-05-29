Für Singles der Altersklasse „40-65“ aus dem Großraum Koblenz bietet Wanderdate am So. 14.06.2026 um 11.00 Uhr eine Single-Wanderung zum gemeinsamen Wandern und ungezwungenen Kennenlernen an.

Wir begeben uns auf die Spuren der Hildegard von Bingen. Auf einer Erhebung südöstlich von Bingen befindet sich die 1895 im neugotischen Stil errichtete Wallfahrtskirche St. Rochus. Diese Tour bietet neben schönen Ausblicken auch die Möglichkeit andere Singles kennenzulernen.

Eine Ticketbuchung unter www.wanderdate.de ist erforderlich und bis zwei Stunden vor der Veranstaltung möglich. Das Ticket wird als PDF zugeschickt oder kann per Handy-App zur Wanderung mitgebracht werden.

Im Folgenden die wichtigsten Informationen zur Wanderung auf einen Blick:

Datum der Wanderung: So. 14.06.2026

Startzeit der Wanderung: 11.00 Uhr

Ende der Wanderung: 17.30 Uhr

Startpunkt der Wanderung: Hbf Bingen – Vorplatz

Titel der Wanderung: Singlewanderung – Auf den Spuren der Hildegard von Bingen

Länge der Wanderung: ca. 12 km

Tickets und weitere Informationen finden sich auf https://www.wanderdate.de

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