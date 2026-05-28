Die Koblenzer Wochen der Demokratie gehen in die nächste Runde: Bereits zum neunten Mal lädt die Veranstaltungsreihe im gesamten November dazu ein, Demokratie in Koblenz sichtbar, erlebbar und mitgestaltbar zu machen. Unter dem diesjährigen Motto „MitWirkung – Demokratie gestalten“ sind engagierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Initiativen und Institutionen aufgerufen, sich mit eigenen Projekten und Veranstaltungen zu beteiligen.

Demokratie lebt vom Mitwirken, vom Austausch und von der gemeinsamen Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Die Koblenzer Wochen der Demokratie 2026 möchten hierfür Raum schaffen und Menschen zusammenbringen, die sich mit ihren Ideen, Perspektiven und ihrem Engagement für ein demokratisches Miteinander einsetzen.

Gesucht werden Projekte und Veranstaltungen, die Demokratie lebendig werden lassen – interaktiv, kreativ und offen für alle. Ob Workshops, Diskussionen, Theaterprojekte, Lesungen, Konzerte, Mitmachaktionen oder andere kreative Formate: Willkommen sind vielfältige Ideen, die Beteiligung fördern und neue Impulse für das gesellschaftliche Zusammenleben setzen.

Projektanträge können bis Sonntag, 16. August 2026 per E-Mail an bildungsbuero@stadt.koblenz.de eingereicht werden. Weitere Informationen zur Teilnahme, zu Fördermöglichkeiten sowie zu den benötigten Formularen finden Interessierte unter www.demokratie-koblenz.de . Auch Veranstaltungen und Angebote, die keiner gesonderten Förderung bedürfen, können in das Programm der Koblenzer Wochen der Demokratie aufgenommen werden.

Die Koblenzer Wochen der Demokratie werden vom Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz koordiniert und im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie Koblenz durch das Programm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Seit 2018 ist die Veranstaltungsreihe eine Plattform für gelebte Demokratie – getragen von der Zivilgesellschaft, offen für alle.