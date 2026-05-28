Das Tiefbauamt der Stadtverwaltung Koblenz sowie der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Koblenz teilen mit, dass die Bauarbeiten zur Erschließung des Baugebietes „In der Lehmkaul“ im Stadtteil Koblenz-Niederberg erfolgreich abgeschlossen wurden.

Die Maßnahme wurde im Zeitraum von November 2024 bis Mai 2026 baulich umgesetzt. Dabei investierte das Tiefbauamt rund 1 Mio. Euro, die Stadtentwässerung Koblenz weitere 700.000 Euro.

Das Neubaugebiet mit insgesamt 25 neuen Baugrundstücken kann nun bebaut werden.

Im Zuge der Erschließungsarbeiten wurden Entwässerungsleitungen der Stadtentwässerung Koblenz sowie Versorgungsleitungen der Energienetze Mittelrhein und der Telekom verlegt. Anschließend erfolgte der Ausbau der Josefine-Moos-Straße in Pflasterbauweise sowie der Peter-Preußer-Straße und des Wirtschaftsweges in Asphaltbauweise. Die Zufahrt zum Neubaugebiet erfolgt ab sofort über die neu hergestellte Straße von der Arenberger Straße aus. Der bisherige Einfahrtsbereich wurde zum Gehweg umgebaut und mit zwei differenzierten Querungsstellen für Fußgänger ausgestattet. Die Gesamtlänge der neu hergestellten Straßen beträgt rund 550 Meter.

Besonders interessant ist die neuartige, solarbetriebene Beleuchtung im Bereich des Wirtschaftsweges. Hier werden unterschiedliche Solarpaneele verschiedener Hersteller einem Dauertest unterzogen. So soll unter anderem untersucht werden, ob die solarbetriebenen Leuchten auch bei schlechten Witterungsbedingungen dauerhaft und zuverlässig funktionieren. Je nach Ergebnis könnte dies bei zukünftigen Baumaßnahmen in Einzelfällen dazu führen, dass auf die Verlegung von Erdkabeln verzichtet werden kann.

Die Stadt Koblenz bedankt sich bei den Anwohnerinnen und Anwohnern sowie den Anliegerinnen und Anliegern für ihr Verständnis hinsichtlich der baubedingten Einschränkungen und temporären Sperrungen während der Bauzeit.