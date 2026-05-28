Drei Termine für geführte Touren durch Lahnstein-Friedrichssegen

Lahnstein. Eine außergewöhnliche Symbiose aus Industriegeschichte, unberührter Natur und internationaler Kunst erwartet Outdoor-Begeisterte im Juni: Die Stadtverwaltung Lahnstein bietet gemeinsam mit dem „Forestival“ eine geführte Themenwanderung an, die im wahrsten Sinne des Wortes verschiedene Welten miteinander verbindet.

Die Route schlägt eine Brücke von der tiefen Bergbauvergangenheit der Region hinein in die lebendige Kulturszene der Gegenwart. Die Tour startet am Bergbaumuseum Friedrichssegen und führt durch das geschichtsträchtige ehemalige Bergbautal sowie den idyllischen Lahnsteiner Kur- und Heilwald. Ziel der Wanderung ist der Süßgrund, wo das Kunstfestival „Forestival“ in diesem Jahr seine sechste Edition feiert und die Goldenen Zwanziger zurückkehren lässt. Denn die idyllische Naturlandschaft diente schon Anfang des 20. Jahrhunderts als Künstlerrefugium. Passend dazu steht das Leitmotiv der diesjährigen Ausgabe und greift den rebellischen Geist von Dadaismus, Expressionismus und Surrealismus auf.

Rund 80 Kunstschaffende aus aller Welt – unter anderem vom legendären Pariser Künstlerkollektiv „Rivoli59“ – verwandeln den Wald in eine lebendige Open-Air-Galerie. Die Werke sind dabei fließend in die Natur integriert. Zudem wird das gesamte Event streng nachhaltig und komplett kunststofffrei durchgeführt.

Dass es sich hierbei um kein reines Flanieren handelt, zeigt das Streckenprofil: Mit einer Länge von rund elf Kilometern und 300 Höhenmetern richtet sich das Angebot ganz klar an geübte Wanderer, die Trittsicherheit und eine gute Grundkondition mitbringen. Inklusive spannender Zwischenstopps und Erklärungen ist für die Tour eine Dauer von etwa vier bis fünf Stunden vorgesehen. Der Lohn für die Mühen wartet am Ziel: Die Wanderung endet stimmungsvoll an der Bar des „Forestivals“.

Die Wanderung wird an drei Terminen angeboten: Samstag, 13. Juni 2026 von 10.00 bis 15.00 Uhr, Sonntag, 14. Juni 2026 von 14.00 bis 19.00 Uhr und Sonntag, 21. Juni 2026 von 10.00 bis 15.00 Uhr. Treffpunkt ist jeweils das Bergbaumuseum in Friedrichssegen am Ahlerhof, 56112 Lahnstein, gegenüber dem THW-Gelände. Vor Ort stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Im Ticketpreis von 14,00 Euro sind neben der geführten Tour auch der Eintritt in das Bergbaumuseum sowie ein erfrischendes Zielgetränk an der Festivalbar enthalten.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine vorherige Anmeldung empfohlen. Diese nimmt die Touristinformation Lahnstein, Salhofplatz 3, Tel.: 02621 914-171, E-Mail: touristinfo@lahnstein.de ab sofort entgegen.

Bildunterzeilen

Die geführte Wanderung verbindet Natur, Geschichte und Kunst auf einer besonderen Route. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)