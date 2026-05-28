Fachkräfteallianz begrüßte 92 Aussteller und rund 800 Jugendliche auf dem Gelände der David-Roentgen-Schule Neuwied

Kreis Neuwied. Wohin soll der Weg zur passenden beruflichen Zukunft führen? Antworten auf diese Fragen erhielten kürzlich zahlreiche Jugendliche bei der fünften Ausbildungsmesse der Fachkräfteallianz auf dem Gelände der David-Roentgen-Schule.

„Die auch diesmal gute Resonanz sowohl von Ausstellern, als auch von den rund 800 jungen Besucherinnen und Besuchern hat uns in unserer Marschrichtung bestätigt. Unsere Ausbildungsmesse mit einer attraktiven Mischung aus Industrie-, Handwerksunternehmen und öffentlichen Einrichtungen war wieder ein Schmelztiegel für Informationsvermittlung und Kontaktbildung“, konnte Landrat Achim Hallerbach eine positive Bilanz ziehen. Zur Eröffnung und beim Messerundgang wurde der Kreis-Chef vom Bürgermeister der Stadt Neuwied Peter Jung, dem 1. Kreisbeigeordneten Phillip Rasbach, Kreis-Wirtschaftsförderer Harald Schmillen und der IHK-Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting sowie weiteren Mitgliedern der Fachkräfteallianz begleitet.

Insgesamt 92 Aussteller waren auf dem „Messegelände“ an der Langendorfer Straße vertreten; darunter erneut zahlreiche Bildungseinrichtungen aus Kreis und Stadt Neuwied.

„Aus Wirtschaft und Verwaltung waren unter anderem die Wirtgen-Group, Skylotec, Niedax, BW Converting, Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen, Tesla und Haribo sowie das Marienhaus und die Kreis- und Stadtverwaltung Neuwied mit dabei. Voraussetzung für die Teilnahme war, dass die Unternehmen konkrete Best-Practice-Angebote zur Berufsorientierung und Ausbildung vorstellen. Damit entsteht erneut ein vielseitiger und praxisnaher Einblick in unterschiedlichste Berufsfelder“, wusste Kreis-Wirtschaftsförderer Harald Schmillen aufzuzählen. Somit entwickelte sich die Ausbildungsmesse auch in ihrer fünften Auflage zu einem echten Gütesiegel.

„Für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort wie unseren Landkreis Neuwied sind die Ausbildung und eine breitgefächerte Palette an Ausbildungsbetrieben ein Nachweis für Qualität.

Ausbildung sichert Zukunft und ist Voraussetzung zur Auflösung des Fachkräftemangels“, richtete Landrat Achim Hallerbach seinen Dank an die Fachkräfteallianz Neuwied, die sich intensiv der Besetzung von Lehrstellen widmet.

Dem Cluster von 11 Mitgliedern gehören neben Kreis und Stadt Neuwied die IHK-Regionalgeschäftsstelle Neuwied, die Handwerkskammer Koblenz, die Bundesagentur für Arbeit, das Jobcenter Neuwied, die Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Landkreises, das Wirtschaftsforum Neuwied, die Wirtgen GmbH sowie die David-Roentgen-Schule selbst an.

In diesem Jahr besonders im Blickfeld: die Integration internationaler Fachkräfte: Dazu hatte das Jobcenter an Zugewanderte appelliert, die Messe zu besuchen, um sich über berufliche Perspektiven in der Region zu informieren.

„Die Ausbildungsmesse bleibt gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ein wichtiger Baustein für die Zukunft eines wirtschaftsstarken Landkreises Neuwied und sie bietet Unternehmen die Gelegenheit, schon früh mit potenziellen Nachwuchskräften in Kontakt zu treten“, erläuterte IHK-Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting; eine Feststellung, mit der sich ebenfalls Landrat Achim Hallerbach identifizieren konnte:

„Auch so bleibt unser guter Branchenmix aus Global Playern, Hidden Champions und den vielen erfolgreichen kleinen und mittleren Familienunternehmen vital“, betonte der Landrat und brach zugleich eine Lanze für die vermeintlich so bequeme `Generation Z´: „Jugendliche pochen eben nicht nur auf Work-Life-Balance, sondern haben auch ihre To-Do-Listen im Kopf und sind motiviert, sich im Beruf zu engagieren“, fordert Landrat Achim Hallerbach die Gesellschaft dazu auf, jungen Leuten immer wieder Mut zu machen, das Beste aus sich selbst herauszuholen: „Gute Bildung und Ausbildung legen den Grundstein für eine erfüllte Zukunft und ermöglichen eine umfassende persönliche Entfaltung“, so der Landrat.