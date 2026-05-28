vhs Neuwied informiert Eltern über Risiken von Videospielen

Millionen von Menschen in Deutschland spielen Videospiele wie Brawl Stars, Roblox oder Clash Royale – am Handy, Tablet oder Computer. Gerade für Eltern kann es schwierig sein, den Überblick darüber zu behalten, was die eigenen Kinder zocken und mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Dabei ist klar: Ein Austausch in der Familie über Glücksspielmechaniken und potentiell hohen Kosten durch In-App-Käufe ist wichtig für einen bedachten und sicheren Medienumgang. Warum diese Spiele so erfolgreich sind und mit welchen Risiken das Spielen einhergehen kann, erklärt die vhs Neuwied in einem kostenlosen Kursangebot für Eltern. Der Auftakt zum dreiteiligen Crashkurs unter dem Titel „Was spielt mein Kind denn da?“ ist am Donnerstag, 11. Juni.

Die drei Termine sind Teil der Kursreihe „Digitaler Alltagshelfer“ und werden an drei aufeinanderfolgenden Donnerstagabenden zwischen 18 und 20 Uhr in Raum 406 der Neuwieder Volkshochschule durchgeführt. Wer Interesse daran hat, im Rahmen des Kurses selbst einige Spiele auszuprobieren, sollte dazu eigene Geräte mitbringen. Der Kurs wird im Rahmen des Projekts „Bürgernahe Medienkompetenz – DigiNetz“ vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung gefördert. Die Teilnahme am Auftakttermin am 11. Juni sowie an den Folgeveranstaltungen am 18. und 25. Juni ist jeweils kostenfrei. Zur besseren Planbarkeit bittet die vhs jedoch um eine Anmeldung. Diese kann online unter www.vhs-neuwied.de, per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de, per Telefon unter 02631/802 5510 oder während der Öffnungszeiten in der vhs Neuwied, Heddesdorfer Straße 33 vorgenommen werden.