Medienausstellung zum Thema „Zwanziger Jahre“

Lahnstein. Im Juni findet in der Stadtbücherei Lahnstein eine besondere Verbindung von Literatur, Kunst und Natur statt. Unter dem Motto „Zwanziger Jahre“ greift die Kooperation von Stadtbücherei und Forestival im Rahmen des diesjährigen Kultursommers das offizielle Leitthema „Die Goldenen Zwanziger“ auf und schlägt eine Brücke zwischen der historischen Epoche der 1920er Jahre und aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Literatur, Kunst und kulturellen Austausch miteinander zu verbinden.

In einer thematischen Medienausstellung erwartet die Besucherinnen und Besucher in der Bücherei für den gesamten Monat Juni eine vielseitige Auswahl an Literatur und Werken, die sich mit den Themen Zeit, Erinnerung, Wandel und gesellschaftliche Entwicklung beschäftigen.

Um eine fundierte und visuell ansprechende Auseinandersetzung mit der Epoche zu ermöglichen, wurde die Ausstellung über den Leihverkehr mit anderen Bibliotheken durch zahlreiche externe Publikationen ergänzt, die eingesehen werden können. Dazu zählen Ausstellungskataloge, Fachliteratur und hochwertige Bildbände bedeutender Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Unter anderem finden sich Werke zu Hilma af Klint, Marianne von Werefkin, Sophie Taeuber-Arp sowie Dorothea Lange in der Ausstellung wieder. Die Bücher dienen sowohl der inhaltlichen Recherche als auch der anschaulichen Vermittlung künstlerischer und historischer Zusammenhänge.

Das Forestival selbst verbindet vom 13. bis 21. Juni als Kunst- und Naturfestival zeitgenössische Kunst, Kultur und Naturerlebnisse im Lahnsteiner Wald und schafft dabei außergewöhnliche Orte für Begegnung und kreativen Austausch.

Die Kooperation verbindet zwei unterschiedliche Veranstaltungsorte und schafft eine Brücke zwischen dem Waldgelände des Forestivals im Süßgrund in Lahnstein-Friedrichssegen und den Räumen der Stadtbücherei am Kaiserplatz 1.

Bildunterzeilen:

Ziel des Projekts ist es, kulturinteressierte Menschen zusammenzubringen, neue Perspektiven aufzuzeigen und den Dialog innerhalb der Stadtgemeinschaft zu fördern. (Foto: Heike Handlos / Stadtverwaltung Lahnstein)