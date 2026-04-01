Chansonabend im Theater Lahnstein

Lahnstein. Am Sonntag, 03. Mai 2026 präsentiert das taw – theater am werk koblenz e.V. eine unter dem Titel „Was ist die Welt – Leben – Liebe – Krieg“ eine künstlerisch dichte Collage aus Texten, Gedichten und Musik auf der Bühne des Theater Lahnstein.

Die Inszenierung von Walla Heldermann beleuchtet das Schicksal des Einzelnen zwischen Heimkehr, Hoffnung und Verlust. Mit Werken von bedeutenden Autoren wie Erich Maria Remarque, Kurt Tucholsky, Matthias Claudius, Karl Kraus und Hugo von Hofmannsthal wird den Fragen nachgegangen, was Krieg für den Einzelnen bedeutet, welche Spuren er bei Siegern und Besiegten hinterlässt und wie die Liebe sich in einer Welt behauptet. in der immer irgendwo Konflikte schwelen.

Auf der Bühne wird das Programm durch das Zusammenspiel von Sprache und Klang getragen: Der Schauspieler Christoph Maasch interpretiert die literarischen Vorlagen, während die Jazz-Gitarristin Katrin Zurborg den Abend musikalisch begleitet und akzentuiert.

Die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr, der Eintritt beträgt 20,00 Euro. Tickets sind online unter www.ticket-regional.de/lahnstein sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional erhältlich, darunter auch in der Touristinformation Lahnstein am Salhofplatz.

Bildunterzeilen:

Was bedeutet Krieg für Sieger, was für Besiegte? (Foto: Juliane Schape)