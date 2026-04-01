Am Sonntag, 21. Juni ist es wieder soweit: Bereits zum vierten Mal verwandelt die Fête de la Musique öffentliche Plätze, Straßen und Gassen der Koblenzer Innenstadt in Bühnen und läutet so den Sommeranfang musikalisch ein.

Das Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadtverwaltung Koblenz ruft regionale Künstlerinnen und Künstler dazu auf, Teil dieses besonderen Fests zu werden. Ob Amateur oder Profi, Solokünstlerinnen und -künstler oder Bands – alle musikalischen Beiträge sind herzlich willkommen.

Bewerben Sie sich bis zum 15. April und werden Sie Teil der Fête de la Musique in Koblenz. Das Bewerbungsformular und weitere Informationen finden Sie hier: kultur. koblenz. de/musik/fete-de-la-musique

Foto (Tobias Vollmer): Am 21. Juni wird die Innenstadt von Koblenz bereits zum vierten Mal zu einer Bühne – bis zum 15. April können sich Interessierte noch anmelden.