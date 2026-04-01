Beim Bau der neuen öffentlichen WC-Anlage am Schloss wurde ein wesentlicher Meilenstein erreicht: Die vorgefertigten Module der Anlage wurden am vergangenen Wochenende erfolgreich angeliefert und mithilfe eines Schwerlastkrans auf der zuvor hergestellten Fundamentplatte installiert. Die Anlage ist als moderne, vorgefertigte Kompaktanlage mit drei Benutzerräumen und einem Technikraum konzipiert.

Dem Aufbau gingen umfangreiche vorbereitende Maßnahmen voraus, darunter die Klärung denkmalpflegerischer Anforderungen, die Abstimmung der Leitungsführung für Wasser, Abwasser und Strom sowie die Durchführung der notwendigen Genehmigungsverfahren. Bereits im Vorfeld wurden die Anschlussleitungen hergestellt und die Fundamentplatte errichtet. Mit der Aufstellung der Module beginnt nun die abschließende Bauphase, in der unter anderem die technischen Anschlüsse sowie Arbeiten im Umfeld der Anlage erfolgen.

Die neue WC-Anlage erfüllt moderne funktionale Anforderungen: Sie umfasst insgesamt drei WC-Kabinen – eine barrierefreie sowie zwei weitere Unisex-Kabinen. Sie entspricht vollständig den Vorgaben für barrierefreies Bauen und ermöglicht über ein Euro-Key-System eine kostenfreie Nutzung für Menschen mit Einschränkungen.Zudem befindet sich an der Anlage ein öffentlicher Trinkwasserspender.

Auch das Nutzungskonzept ist modern gestaltet: Neben Münzzahlung ist eine bargeldlose Bezahlung – etwa per EC- oder Kreditkarte, kontaktlos oder über mobile Anwendungen – möglich. Ergänzt wird dies durch hohe Standards bei Hygiene und Sicherheit, etwa durch automatische Reinigungs- und Spülsysteme sowie eine Notruf- und Kommunikationsfunktion.

Darüber hinaus wurden gestalterische und ökologische Aspekte berücksichtigt, unter anderem durch eine moderne Fassadengestaltung und eine Dachbegrünung.

Die vom Zentralen Gebäudemanagement errichtete WC-Anlage leistet künftig einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der öffentlichen Toiletteninfrastruktur in Koblenz. Insbesondere im stark frequentierten Bereich rund um das Schloss und die Rheinanlagen wird das Angebot erweitert und die Aufenthaltsqualität nachhaltig gesteigert.

Mit einer Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist im Laufe des Frühjahrs 2026 zu rechnen. Die neue WC-Anlage kostet rund 510.000 Euro.

Bildunterzeile:

Am vergangenen Wochenende fand der Einhub der vorgefertigten Module der neuen WC-Anlage am Schloss in Koblenz statt. Foto: Stadt Koblenz/Matthias Bott