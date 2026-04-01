Kostenlose Linienbusse am Marktwochenende 11. und 12. April

Frühlingszeit ist Gartenzeit. Wenn die Innenstadt von Neuwied sich in ein wahres Blütenmeer verwandelt, ist wieder Gartenmarkt. Am Samstag, 11. April, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 12. April, von 11 bis 18 Uhr bietet der Markt allen mit grünem Daumen und denen, die es noch werden wollen, allerlei zu Entdecken. Der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr lädt zusätzlich zum Einkaufsbummel ein. Ein besonderer Service sorgt für eine entspannte Anreise: An beiden Tagen können Besucherinnen und Besucher von 8 bis 22 Uhr alle innerstädtischen Buslinien – also die in Neuwied und den Stadtteilen – kostenlos nutzen.

So wird der Weg aus den Ortsteilen in die Innenstadt besonders bequem. Die Stadt setzt damit erneut auf ein bewährtes Angebot, das bereits in der Adventszeit auf große Resonanz gestoßen ist. Ziel ist es, den Besuch des Gartenmarkts so unkompliziert wie möglich zu gestalten und gleichzeitig den öffentlichen Nahverkehr sowie den Einzelhandel in der Innenstadt zu stärken.

Vor Ort erwartet die Gäste ein vielfältiges Angebot für Garten, Balkon und Terrasse. „Wir haben rund 100 Aussteller für das Marktwochenende gewinnen können, darunter auch große Gärtnereien und Pflanzenanbieter. Sie präsentieren auf großzügigen Flächen von bis zu 120 Quadratmetern Pflanzen, Dekoration und praktische Ideen für die neue Gartensaison,“ erläutert Fabienne Mies vom Amt für Stadtmarketing. Die Innenstadt wird so für ein Wochenende zur inspirierenden Frühlingslandschaft. Neben den Verkaufsständen sorgen unterschiedliche Aktionen für zusätzliche Erlebnisse. Ein Walkact auf Stelzen zieht am Samstagnachmittag durch die Straßen. Für Kinder gibt es am Mini-ZOB eine Bastelaktion mit Ausmalbildern und kreativen Angeboten zum Thema Garten und Blumen.

Praktisch: Auch bewährte Serviceangebote sind wieder dabei. Der Pflanzendoktor steht samstags und sonntags in der Nähe der Tourist-Information für fachkundige Beratung zu pflanzlichen Problemfällen bereit. Wer größere Einkäufe tätigt, kann den Pflanzentransportservice nutzen. An zwei Standorten in der Innenstadt – nahe der Tourist-Info sowie an der Ecke Luisenstraße/Langendorfer Straße – können Pflanzen zwischengelagert werden. Auf Wunsch transportiert das Team den Pflanzeneinkauf direkt zum Auto.

Außerdem: Wer sich für die zukünftige Entwicklung von Neuwied interessiert, ist am Infostand zur Stadtentwicklungsstrategie richtig. Dort informieren jeweils von 12 bis 16 Uhr die Stadt Neuwied und das Planungsbüro plan-lokal über das weitere Vorgehen in Sachen „NeuWie? Unsere Stadt von morgen denken“. Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihre Ideen aktiv einzubringen.