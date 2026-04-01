Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz weist darauf hin, dass es in der 15. Kalenderwoche 2026, bedingt durch den Feiertag Ostermontag, am Montag, 6. April in allen Revieren zu einer Nachverlegung der Leerung der Restabfalltonnen/Grauen Tonnen kommt. Das heißt, Montagsreviere werden am Dienstag, Dienstagsreviere werden am Mittwoch, Mittwochsreviere werden am Donnerstag usw. erst entleert.

Die Restabfalltonnen der Nachverlegung müssen am geänderten Abfuhrtag bis 6:00 Uhr morgens am Straßenrand bereitgestellt werden bzw. zugänglich sein (bei Vorstelldienst). Nicht bereitgestellte Tonnen können nicht entleert werden.