Großprojekt abgeschlossen: Neuwieder Innenstadt gewinnt spürbar an Qualität

Ein zentrales Kapitel der Neuwieder Innenstadtentwicklung steht kurz vor dem Abschluss: Die neue Schloßstraße wird am Donnerstag, 2. April, für den Verkehr freigegeben. Nach rund zwei Jahren Bauzeit endet damit eines der aufwendigsten Projekte zur Aufwertung der Innenstadt – und das trotz zwischenzeitlicher Insolvenz der ausführenden Firma voll im Zeitplan.

Was lange Baustelle war, zeigt sich jetzt in völlig neuem Erscheinungsbild: mehr Grün, mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer, neue Aufenthaltsbereiche und eine moderne Infrastruktur. Insgesamt 34 neue, klimaangepasste Bäume und großzügige Pflanzbeete prägen das Bild der Straße, die künftig deutlich mehr ist als nur eine Verkehrsachse. „Die Bauzeit war für viele anstrengend – für Anwohner, für Geschäftsleute und für alle, die täglich durch die Innenstadt unterwegs sind“, sagt Oberbürgermeister Jan Einig. „Aber das Ergebnis zeigt: Diese Investition war richtig und wichtig. Die neue Schloßstraße ist ein echter Gewinn für unsere Stadt.“

Mit der Freigabe endet zugleich eine Phase, in der mehrere große Baustellen die Innenstadt geprägt und den Verkehr belastet haben. Neben der Schloßstraße wurden in den vergangenen Jahren unter anderem Marktstraße und Marktplatz, Wilhelmstraße, Luisenplatz und Deichpromenade deutlich aufgewertet.

Ziel all dieser Maßnahmen war es, die Innenstadt zukunftsfähig zu machen: mit mehr Aufenthaltsqualität, mehr Grün und einer besseren Balance zwischen den verschiedenen Verkehrsarten. Die Schloßstraße spielt dabei eine Schlüsselrolle. Sie verbindet zentrale Bereiche der Innenstadt und wurde bewusst so gestaltet, dass sie sowohl funktional als auch attraktiv ist. „Wir wollten eine Straße, die mehr kann als Verkehr abwickeln“, erklärt Einig. „Heute haben wir hier einen Raum, in dem man sich gern aufhält.“

Kleinere Restarbeiten stehen noch aus. So werden in den kommenden Wochen die neu angelegten Beete vollständig bepflanzt. Der Eindruck der neuen Schloßstraße ist jedoch bereits jetzt vollständig. Auch die letzten Maßnahmen im Umfeld laufen aus. Der Umbau der Engerser Straße zur Fahrradstraße befindet sich in den Endzügen. Anschließend folgt als vorerst letzte größere City-Baumaßnahme die Aufwertung der Rheinstraße. Für den fließenden Verkehr spielt diese jedoch eine untergeordnete Rolle.

Damit ist klar: Die Zeit der großen, verkehrsintensiven Baustellen in der Innenstadt geht zu Ende. Was bleibt, ist eine deutlich aufgewertete City, die den Anforderungen an eine moderne, lebenswerte Innenstadt gerecht wird. „Unsere Innenstadt hat sich sichtbar verändert – und zwar zum Positiven“, betont Einig. „Jetzt geht es darum, diese neue Qualität gemeinsam zu nutzen und mit Leben zu füllen.“