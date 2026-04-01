Am 24. und 25. April Vielfalt im öffentlichen Dienst entdecken

Lahnstein. Die Stadtverwaltung Lahnstein wird am 24. und 25. April 2026 erneut mit einem Informationsstand auf den „azubi- und studientagen“ in der Koblenzer EPG-Arena vertreten sein. Nach der erfolgreichen Resonanz im vergangenen Jahr nutzt die Stadt diese Plattform erneut, um junge Menschen über die vielfältigen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten im öffentlichen Dienst zu informieren.

„Hier zeigen wir das moderne Gesicht des öffentlichen Dienstes und räumen mit dem Klischee der reinen Büroarbeit auf, um den jungen Menschen eine Perspektive zu bieten“, so Oberbürgermeister Lennart Siefert.

Ob Erzieherin oder Erzieher, Fachangestellte für Bäderbetriebe, Stadtinspektorin oder Stadtinspektor, Veranstaltungskaufleute oder klassische Verwaltungsberufe – die Stadtverwaltung Lahnstein zeigt, wie breit das Spektrum an Karrieremöglichkeiten ist.

Interessierte haben an den beiden Messetagen die Gelegenheit, direkt mit Mitarbeitern und Nachwuchskräften ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und erste Kontakte zu knüpfen.

Bildunterzeilen:

Die Stadt bietet ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)