CDU Metternich lädt zum Rundgang: Umfeld der Universität im Fokus

Koblenz-Metternich. Auf Einladung der CDU Metternich war Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz beim „Walk & Talk“ im Stadtteil unterwegs. Ortsvorsitzender Patrick Hörning begrüßte interessierte Bürgerinnen und Bürger, die die Gelegenheit nutzten, ihre Anliegen direkt vor Ort anzusprechen. Begleitet wurde der Rundgang auch vom Kreisvorsitzenden der CDU-Koblenz, Philip Rünz.

Im Mittelpunkt stand das Umfeld der Universität Koblenz. Vor Ort wurde deutlich, an welchen Stellen Handlungsbedarf besteht. So kam unter anderem die Aufwertung der Aufenthaltsfläche an der Kurt-Schumacher-Brücke zur Sprache, die künftig mehr Raum für Sport und Begegnung bieten könnte. Ebenso wurde der sanierungsbedürftige Schotterparkplatz an der Universität thematisiert. Sein Zustand und die angespannte Parksituation beschäftigen Studierende und Beschäftigte seit Langem.

Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz zeigte sich offen für die vorgetragenen Anliegen. Sie machte deutlich, dass sie die Hinweise und Anregungen aus dem Stadtteil mitnehme und in die weiteren Überlegungen der Verwaltung einfließen lassen werde. Der Austausch vor Ort sei dabei eine wichtige Grundlage, um Prioritäten richtig zu setzen.

„Die besten Ideen entstehen dort, wo Menschen ihren Stadtteil täglich erleben“, betonte Ortsvorsitzender Patrick Hörning. „Deshalb freut es uns besonders, dass die Bürgermeisterin sich die Zeit genommen hat, gemeinsam mit uns durch Metternich zu gehen und den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger direkt zuzuhören.“

Die CDU Metternich bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für den offenen Austausch und die wertvollen Hinweise. Der direkte Kontakt vor Ort soll auch künftig fortgesetzt werden.