Kulinarisches Angebot wertet dritte NEUwieder Weinzeit auf

Als die Römer vor mehr als 2000 Jahren den Wein ins heutige Rheinland-Pfalz mitbrachten, wurden die ersten Reben am Mittelrhein im Neuwieder Becken angepflanzt. Auch wenn die Deichstadt heute über keine großen Anbaugebiete (mehr) verfügt, erfreut sich der Wein in Neuwied dennoch großer Beliebtheit. Weil das so ist, haben sich die Deichstadtfreunde und die Stadt Neuwied vor zwei Jahren mit Johannes Radschinski kurzgeschlossen, der in der Region zahlreiche Weinfeste organisiert, und gemeinsam die „NEUwieder Weinzeit“ ins Leben gerufen. An fünf aufeinanderfolgenden Wochenenden im August und September wird jeweils ein renommierter Winzerbetrieb freitags und samstags auf dem Luisenplatz seine edlen Tropfen ausschenken. Den Auftakt nimmt die Weinzeit bereits am 7. und 8. August – dann ist das Pfälzer Weingut Baum-Storzum mit seinem Ausschankwagen in der Deichstadt zu Gast.

Bewährtes Konzept

„Die NEUwieder Weinzeit hat sich in kürzester Zeit zu einer echten Erfolgsveranstaltung entwickelt“, erklärt Jonas Baucke. Der Geschäftsleiter im Neuwieder Modehaus „SiNN“, der als Vorstandsmitglied der Deichstadtfreunde voll in die Planungen rund um die Eventreihe involviert ist, ist davon überzeugt, dass die Weinzeit einen tollen Gewinn für Kunden und Händlerschaft gleichermaßen darstellt. Während der Weinzeit-Wochenenden erhalten Kundinnen und Kunden, die in teilnehmenden Geschäften in der Neuwieder Innenstadt einkaufen eine Wertmarke, mit der sie am Weinstand einen Preisnachlass von einem Euro auf ein Glas Wein erhalten. „Als Deichstadtfreunde schlagen wir dem Handel einen Einkaufswert von 30 Euro vor – letztendlich können die teilnehmenden Geschäfte aber frei entscheiden, ab welchem Betrag sie Wertmarken an ihre Kundschaft herausgeben“, führt Baucke aus. Eine Übersicht über alle Innenstadthändler, die sich an der Weinzeit-Aktion beteiligen, findet sich online unter www.deichstadtfreunde.de/weinzeit.

Kulinarisches Angebot von Kenny’s bereichert die Weinzeit

Weil Wein natürlich noch viel besser mundet, wenn man ihn gemeinsam mit leichten Speisen genießt, hat das Orga-Team der NEUwieder Weinzeit für alle fünf Termine eine Kooperation mit dem Restaurant „Kenny’s“ geschlossen. Am Weinstand wird eine kompakte Karte mit Flammkuchen und anderen – mit dem Rebensaft gut harmonierenden – kleinen Speisen ausliegen. Das Essen kann man sich vor Ort einfach auf das Weinzeit-Areal bestellen – das am Luisenplatz ortsansässige Restaurant bringt die Speisen direkt auf das Veranstaltungsgelände im Schatten der großen Platanen. Hier wird ein moderner Mix aus urbanen Palettenmöbeln, weißen Sonnenschirmen und entspannter House-Musik wieder für eine einladende Atmosphäre und hohe Aufenthaltsqualität sorgen. Um unkompliziert zur NEUwieder Weinzeit und später wieder nach Hause zu kommen, bietet sich an allen Aktionssamstagen der kostenlose innerstädtische Busverkehr an.

Hochklassige Weine von deutschen Qualitätswinzern

Was das wichtigste bei der NEUwieder Weinzeit – nämlich die teilnehmenden Winzerbetriebe angeht – können sich die Besucherinnen und Besucher auf ein highlightreiches Programm freuen: Auf das Mühlheim-Obrigheimer Weingut Baum-Storzum folgt am 14. und 15. August das Weingut Götz aus dem rheinhessischen Uelversheim, das mit seinen zertifizierten Bio-Weinen bereits bei der Weinzeit-Premiere vor zwei Jahren auf dem Luisenplatz überzeugen konnte. Eine Woche später gastiert mit der Mayschoß Winzergenossenschaft, die älteste Winzergenossenschaft der Welt in Neuwied und schenkt am 21. und 22. August eine Vielzahl an Spitzenweinen aus dem Ahrtal aus. Beim Weingut Brodrecht aus Saulheim ist der Weinanbau eine reine Familienangelegenheit. Ihre vielseitigen und charaktervollen Weine bietet die Winzerfamilie am 28. und 29. August in der Neuwieder Innenstadt an. Zum Abschluss kommt am 4. und 5. September das Weingut Knierim mit seinem mobilen Weinstand auf den Luisenplatz gerollt. Mit im Gepäck: aromatische und vollmundige Weine aus dem sonnigen Süden Rheinhessens.

Eine absolute Bereicherung für die Neuwieder City

„In den letzten Jahren lässt sich zunehmend beobachten, dass Menschen nicht mehr nur zum Einkaufen in die Innenstädte kommen – das können sie auch in Outlets oder Gewerbeparks. Von einem Besuch in der Stadt erhoffen Sie sich ein Gesamterlebnis, das über das reine Shopping hinausgeht“, macht Neuwieds Citymanagerin Michaela Ullrich deutlich. „Genau das liefert die NEUwieder Weinzeit und zeigt ganz klar die Vorzüge einer belebten und einladenden Innenstadt auf.“ Die Teilnehmerzahlen aus dem Vorjahr – mehr als 50 Händler beteiligten sich an der Couponaktion – und die positive Resonanz der Veranstaltungsbesucher zeigen mehr als deutlich: Die NEUwieder Weinzeit hat sich jetzt schon im Veranstaltungskalender der Deichstadt etabliert – und wird von vielen Neuwiederinnen und Neuwiedern mit einer großen Portion Vorfreude erwartet.

Bildunterschrift:

1: Freuen sich auf die dritte Auflage der NEUwieder Weinzeit: Weinzeit-Veranstaltungsplaner Johannes Radschinski, Jonas Baucke von den Deichstadtfreunden und Neuwieds Citymanagerin Michaela Ullrich (v.l.).

Foto: Felix Banaski

2: Die Weinzeit verwandelt den Neuwieder Luisenplatz an fünf Wochenenden im August und September in eine entspannte Weinlounge.