Am Montag, 10. August, findet in der Zeit von 16.30 bis 19 Uhr in den Räumlichkeiten der vhs Koblenz, Hoevelstraße 6, ein Info-Nachmittag statt.

Dozentinnen und Dozenten aus dem Fachbereich „Sprachen“ stehen während dieser Zeit Interessierten für Fragen zu den Kursen zur Verfügung. Es besteht zudem die Möglichkeit, bei den Sprachen einen Einstufungstest vor Ort zu machen und sich rund um das Thema „Sprachprüfungen“ zu informieren.

Interessierte können diesen kostenfreien Service der vhs Koblenz nutzen, um den jeweils passenden Kurs zu finden und sich beraten zu lassen.