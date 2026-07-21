Der Comedy-Marathon in deiner Stadt“

Dienstag, den 29.09.2026

Kulturfabrik Koblenz, Eventschiff La Paloma, Altes Brauhaus Mülheim-Kärlich, Kaffeewirtschaft, SAPHIR Koblenz, Café Einstein

Beginn: 19:30 Uhr / Einlass: je nach Lokal ab ca. 18:00 Uhr

Die Komische Nacht ist eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland. In den schönsten Cafés, Bars und Restaurants einer Stadt erleben die Gäste und ihre Freunde und Familie bei dieser beispiellosen Show einen ausgelassenen Abend – mit bester Unterhaltung durch verschiedene Comedians, Kabarettisten und andere Komiker*innen. Dabei ist keine Komische Nacht wie die Andere.

Der einzigartige Comedy-Marathon findet bereits seit mehr als zehn Jahren überaus erfolgreich in mittlerweile über 40 deutschen Städten (u.a. in Bielefeld, Frankfurt, Hannover, Münster, Oldenburg und Lüneburg) statt.

In Zusammenarbeit mit mehreren Gastronomen, präsentiert die Agentur MITUNSKANNMAN.REDEN. an einem Abend verschiedene Comedians und andere Spaßmacher*innen, die ihr Publikum abwechslungsreich und kurzweilig durch den Abend begleiten. Bekannt durch Auftritte im Quatsch Comedy Club, bei Nightwash und der Komischen Nacht, garantieren die Künstler*innen einen gelungenen Abend in geselliger Runde bei Essen und Trinken.

Die Komische Nacht bietet einen bemerkenswerten Querschnitt durch die aktuelle Comedyszene in Deutschland. In jedem Laden treten an einem Abend bis zu 5 Comedians jeweils ca 20 Minuten auf. Das Beste: Bei der Komischen Nacht müssen nicht die Besucher*innen von Lokal zu Lokal wandern, um verschiedene Comedians sehen zu können, sondern jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal. Die Künstler*innen sind es, die von Club zu Club ziehen. Für sein Eintrittsgeld erhält man so ein abendfüllendes und hoch unterhaltsames Programm in gemütlicher Atmosphäre.

Bei der 4. Komische Nacht Koblenz treten die Künstler*innen Falk Schug, Laura Brümmer, Markus Barth, Nick Duschek, Robert Alan, Schlongonges in folgenden Spielorten auf: Altes Brauhaus Mülheim-Kärlich, Cafe Einstein, Eventschiff La Paloma, SAPHIR Koblenz, Kaffeewirtschaft, Kulturfabrik Koblenz.

Tickets und aktuelle Infos für dieses Comedy-Highlight findet man im Internet unter www.komische-nacht.de. Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr, der Einlass erfolgt je nach Lokal ab ca. 18:00 Uhr.

Die beteiligten Künstler*innen:

Falk Schug

Provokant, aber immer mit viel Sensibilität, Einfühlungsvermögen und einer großen Portion Humor widmet sich Falk Schug in seiner Comedy diversen Themen der heutigen Gesellschaft. Die Shows sind durch die Improvisation immer für eine Überraschung gut.

https://www.falkschug.de

Laura Brümmer

Comedy ist eine Kunstform, die oft durch die unterschiedlichsten Talente entsteht. Für Laura Brümmer ist dies ihre Beobachtungsgabe und ihr scharfer Sinn für Humor.

https://laura-bruemmer.de/

Markus Barth

Der größte Vorteil im Leben eines Standup-Comedians? Egal was dir passiert, jede Glückssträhne und jede Katastrophe – irgendwann wird eine fulminante Bühnennummer draus.

https://www.markus-barth.de

Nick Duschek

Nick Duschek ist hauptberuflich Nick Duschek und damit völlig überfordert. Aus seiner Feder stammen Sätze wie: „Gefängnisse sind einfach nur sehr schwere Escape-Rooms“. Wem Nick Duschek gefällt, dem gefallen auch kernige Haferfocken.

http://www.nickduschek.de/

Robert Alan

Robert Alan kam in einer Hüpfburg zur Welt.Seine Mutter ist der Urknall.Sein Vater taub.Robert Alan wollte immer schon Comedian werden.Lang bevor er sprechen konnte, hat er seine ersten Gags erzählt…die hat damals aber auch schon keiner verstanden

https://www.robertalan.de

Schlongonges

Die Aschaffenburgerin Lisa-Marie Fritz aka Schlongonges ist wie der Künstler-Name schon sagt, eine alleinstehende Power-Maschine die in ihren mitreißenden Geschichten schon öfter den Faden verloren hat, als deine Oma in ihrer gesamten Stricklaufbahn.

https://www.schlongonges.de/#%C3%BCberschlongonges