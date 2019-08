Walderlebnistag im Stadtteil Lahnstein auf der Höhe

Am 22. September 2019 wird der Wald erlebbar

Lahnstein. In diesem Jahr feiern sowohl die Stadt Lahnstein als auch der Rhein-Lahn-Kreis 50. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat man sich zu mehreren gemeinsamen Veranstaltungen entschieden. Nach dem erfolgreichen Neujahrskonzert steht nun der Wald-Tag im Stadtteil Lahnstein auf der Höhe rund um den Aspich an. In enger Zusammenarbeit mit dem Forstamt Lahnstein entsteht so ein buntes „Geburtstagsprogramm“ unter freiem Himmel. Und diese Location bietet sich an, denn rund 63% von Lahnsteins Fläche sind bewaldet und die Stadt zählt mit insgesamt 1860ha Fläche zu den größten Waldbesitzern in Rheinland-Pfalz.

So kann man am 22. September im Zeitraum von 10 bis 17.30 Uhr viel über das wichtige Ökosystem Wald erfahren und es aus verschiedenen Blickwinkeln erleben: sportlich, kulinarisch, besinnlich, beruflich und tierisch. Auf dem Gelände rund um das Hotel Wyndham Garden, den Ernst-Wagner-Park, das Dr.-Max-Otto-Bruker-Haus und im Wald am Tennispark gibt es hierzu eine Fülle von Angeboten.

Der Tag beginnt mit einer „Hubertusmesse“ im Ernst-Wagner-Park. Nach der Eröffnung des Tages durch Oberbürgermeister Peter Labonte, Staatsminister Roger Lewentz und Forstamtsleiter Andreas Nick gewähren Waldarbeiter Einblicke in ihr Tun: Im Einsatz sind große Vollernter und Pferderücker.

Sportlich Begeisterte können sich im Bogenschießen probieren oder an einem Nordic-Walking-Schnupperkurs teilnehmen.

Zudem gibt es Informationsstände des Naturparks Nassau, die Wald-Wild-Schule des Landesjagdverbandes, Jagdhundedarbietungen und unterschiedliche Informationsangebote zu den Themen erneuerbare Energien, Brenn- und Energieholz.

Für die kleinen Gäste werden Kinderschminken und Musik im Garten des

Bruker-Hauses, Kinderspiele und ein Waldquiz geboten.

Die umliegende Gastronomie sowie verschiedene Stände sorgen für das leibliche Wohl.

Ein kostenloser Shuttlebusservice pendelt über den gesamten Veranstaltungszeitraum ab dem Salhofplatz Oberlahnstein bis zum Gelände und wieder zurück.

Ab Anfang September gibt es den Flyer zum Wald-Tag mit vielen weiteren Infos. Er wird in den Lahnsteiner Rathäusern, der Touristinfo, dem Ticketservice der Stadthalle, dem Jugendkulturzentrum und in Lahnsteiner Geschäften ausliegen.

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 28.08.2019