Auftreten eines Exhibitionisten an der Kirmeswiese

Neuwied (ots) – Bereits am Montag, den 19.08.2019, zeigte sich gegen 12:30 Uhr ein unbekannter Mann in obszöner Art und Weise einem 14-jährigen Mädchen. Tatort war die Bushaltestelle der Kirmeswiese, gegenüber der Eishalle. Er sprach sie an und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Das Mädchen konnte sich der Situation durch Einsteigen in ihren ankommenden Bus entziehen. Der Mann entfernte sich ebenfalls in einen anderen Bus (Linie 131) in Richtung Waldbreitbach.

Täterbeschreibung:

ca. 50 Jahre alt, ca. 1,70 groß mit Bauchansatz.

ovales Gesicht, Augen auffällig nah an der Nase, blaue Augen

weiße Haare, Wochenbart

bräunlicher Bart an der Kinnmitte

auffälliger Mund, untere Zähne nach innen, fehlender Zahn in der Mitte.

Oberkieferzähne verschachtelt

helle Kleidung – Jogginghose und weiße Schuhe

Verletzung an der rechten Handoberfläche

Ehering an der rechten Hand

Die Pressemitteilung erfolgt erst am heutigen Tag, da zunächst andere Ermittlungsansätze bestanden haben.

Verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter 02631/878-0 oder per E-Mail kineuwied@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 27.08.2019